El calvario de los minicines: una clara polarización ante las grandes multisalas

Los minicines, que han contribuido al desarrollo de la cultura cinematográfica descubriendo obras maestras de directores desconocidos, están al borde de una crisis de gestión.

Según un estudio de Teikoku Databank, los ingresos totales de 97 operadores de salas de cine en Japón en el año fiscal 2019 aumentaron un 8,8 % con respecto al año anterior hasta los 322.422 millones de yenes (solo se incluyen las empresas cuyos ingresos de los años fiscales de 2015 al 2019 se pueden verificar).

Además del aumento del número de películas estrenadas en el año fiscal 2019, los éxitos con una recaudación en taquilla de más de 10.000 millones de yenes, como Tenki no ko (El tiempo contigo), Frozen II, Aladdin y Toy Story 4, contribuyeron al aumento de los ingresos.

Al analizar estos 97 operadores de cine por ingresos, el mayor número de empresas (46) recaudó “menos de 100 millones de yenes”. Hubo asimismo 31 empresas con ingresos de “entre 100 y menos de 1.000 millones de yenes”. Los operadores de pequeña escala con ingresos de “menos de 1.000 millones de yenes”, los llamados minicines, representan el 79,4 % del total.

El mayor generador de ingresos en el año fiscal 2019 fue TOHO Cinemas (660 pantallas en 70 puntos de todo el país a finales de febrero de 2020), con 91.214 millones de yenes. Las empresas que operan los complejos cinematográficos ocuparon los cinco primeros puestos. Los ingresos totales de las cinco primeras compañías ascendieron a 246.543 millones de yenes, o el 75 % de los ingresos totales de las 97 mencionadas en el estudio.

Ingresos de las empresas operadoras de salas de cine en los primeros cinco puestos

Ingresos en el año fiscal 2019 (millones de yenes) Aumento porcentual con respecto al ejercicio anterior (%) TOHO Cinemas 91.214 8,7 Aeon Entertainment 61.830 19,7 Shochiku Multiplex Theaters, Inc. 35.256 11,2 Tokyu Recreation Inc. 31.273 3,3 United Cinemas Inc. 26.970 14,0

Fuente: Teikoku Databank.

Los ocho operadores de multisalas de mediana y gran escala con ingresos de 5.000 millones de yenes o más tuvieron un buen desempeño en general, con siete empresas experimentando un aumento de sus ingresos y una ingresos estables. Por otra parte, los operadores de pequeña escala con ingresos inferiores a 1.000 millones de yenes, que constituyen la abrumadora mayoría, parecen estar sufriendo dificultades. Cuarenta de estas empresas registraron ingresos estables y 17 de ellas registraron disminuciones, lo que indica una clara polarización entre los operadores de mediana y gran escala y los operadores de pequeña escala.

Comparación del rendimiento por tamaño de los ingresos (AF 2019)

Escala de ingresos Aumento Estable Disminución Menos de 100 millones de yenes 11 23 11 Entre 100 millones y menos de 1.000 millones de yenes 8 17 6 Entre 1.000 millones y menos de 5.000 millones de yenes 8 3 1 Entre 5.000 y menos de 10.000 millones de yenes 2 0 0 Entre 10.000 millones y menos de 50.000millones de yenes 3 1 0 Entre 50.000 millones y 100.000 millones de yenes 2 0 0

Fuente: Teikoku Databank (Por “estable” se comprende un margen de cambio de ±3 %)

En 2020, los cines cerraron durante el período de declaración del estado de emergencia debido a la propagación del nuevo coronavirus, e incluso después de eso se enfrentaron a restricciones severas sin precedentes en su funcionamiento, con la limitación del número de asientos y de los alimentos y bebidas. Por otra parte, la recaudación por el estreno en octubre de Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen superó a la de Titanic (1997, 26.200 millones de yenes) y se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia del país (a fecha del 29 de noviembre). Aunque el éxito de ese tipo de películas es una buena noticia para la industria cinematográfica, no beneficia a las pequeñas empresas que no trabajan con elllas. Teikoku Databank concluye en su informe: “La polarización entre la mediana y gran empresa y las pymes continuará. Cabe la posibilidad de que los operadores de pequeña escala que no puedan resistir terminen cerrando sus negocios o quiebren”.

Fotografía del encabezado: PIXTA.