Cada vez menos jóvenes japoneses de 20 años tienen intención de casarse

Cada año la empresa O-net lleva a cabo una encuesta entre los jóvenes que han llegado a la mayoría de edad (20 años) sobre el matrimonio y su vida amorosa. Los resultados del año 2021 revelan que el porcentaje de quienes desean casarse en el futuro ha llegado a su nivel más bajo.

Desde 1996, la empresa O-net, con sede en Tokio, hace una encuesta anual entre los jóvenes que cumplen 20 años. En la edición número 26, correspondiente al año 2021, se obtuvieron las respuestas de 618 personas, 309 hombres y mujeres respectivamente.

El 24, 8 % de quienes respondieron dijeron tener una pareja del sexo contrario en la actualidad. Desde la primera encuesta, hace 25 años, este porcentaje ha ido disminuyendo. En 2011 se tocó fondo, con tan solo un 23 % de jóvenes que dijeron contar con una pareja. Posteriormente los números se recuperaron, y a partir del año 2017 las cifras se mantuvieron estables. Sin embargo, en 2021 se ha registrado una caída de cinco puntos con respecto al año anterior. Este resultado es muy cercano a la cifra más baja, hace diez años. Desglosado por sexos, los hombres con pareja registran un ligero aumento, pero en el caso de las mujeres la caída es de más de diez puntos. La empresa cree que la pandemia ha golpeado con más fuerza la vida amorosa de las mujeres.

Por otra parte, el 73,8 % de los jóvenes respondió que se quiere casar pronto o que le gustaría casarse algún día. Esto representa una caída de cinco puntos con respecto al año anterior. El resultado está incluso por debajo del 74,3 %, la cifra anterior más baja, registrada en 2016. Por sexos, entre los hombres se obtuvo un resultado similar al del año anterior, pero, en el caso de las mujeres, el porcentaje cayó cinco puntos. Esto fortalece la hipótesis de que cada vez más mujeres están abandonando la idea del matrimonio.

Además, si se considera que la pandemia del nuevo coronavirus ha trastocado la búsqueda de oportunidades laborales para los universitarios, no debe sorprendernos que muchos de ellos no estén listos para pensar hasta el matrimonio. También se podría decir que los jóvenes ya no tienen tanto interés en casarse, pero O-net asegura que no debemos ignorar la posibilidad de que los efectos de la pandemia hayan tenido una gran influencia en estos resultados y que el interés por el matrimonio podría volver junto con la recuperación de las condiciones sociales tras la crisis sanitaria. Este análisis optimista de que la tendencia sea una caída temporal podría reflejar las expectativas de crecimiento a futuro de la industria de la búsqueda de parejas y bodas.

Fotografía de encabezado: PIXTA.