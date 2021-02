Los permisos por paternidad en Japón aumentaron hasta el 13, 4 %

Una encuesta realizada por la Confederación Sindical Japonesa (RENGO) revela que el 13,4 % de los hombres trabajadores se acogieron a la excedencia para el cuidado de los hijos, mientras que un 31,6 % no pudo hacerlo.

La Encuesta sobre las actitudes de los hombres hacia el cuidado de los niños y otras responsabilidades familiares se realizó a través de Internet en octubre de 2020 y fue dirigida a 500 hombres y mujeres trabajadores de entre 20 y 59 años con hijos en edad preescolar en Japón.

Según este estudio, el 64,4 % de las mujeres se acogió a la excedencia para el cuidado de los hijos, mientras que solo el 13,4 % de los hombres hizo lo mismo. Aunque se trata de un aumento significativo con respecto a los resultados de una encuesta similar realizada solo entre los hombres en septiembre de 2019 (7,2 %), sugiere que continúa siendo más difícil para los hombres pedir una excedencia por el cuidado de hijos que para las mujeres.

Permisos o vacaciones que han tomado los hombres trabajadores para el cuidado de sus hijos

2020 2019 Vacaciones anuales retribuidas 40,0 % 35,6 % Permiso por nacimiento 28,8 % 24,6 % Permiso para atender a hijos enfermos 15,4 % 10,0 % Permiso para el cuidado de los hijos 13,4 % 7,2 % Días de descanso o vacaciones sustituidos 13,0 % 11,7 % Ausencia 3,4 % 3,4 % Vacaciones acumuladas 1,2 % 3,1 % Otros 0,2 % 0,0 % Nunca ha tomado una excedencia o vacaciones para el cuidado de los hijos 41,4 % 45,6 %

Encuesta de RENGO.

El 31,6 % de los hombres y el 24,7 % de las mujeres confesaron que aunque deseaban pedir una excedencia para el cuidado de los hijos, finalmente no pudieron hacerlo. Cuando se preguntó a los que no habían tomado la excedencia para el cuidado de los hijos por qué no lo habían hecho, la razón más común que dieron los hombres fue que no había nadie que les sustituyera en el trabajo (53,3 %), y la de las mujeres fue que sus ingresos se verían reducidos (la escasez de los ingresos asegurados) (27,5 %).

Entre los hombres que se acogieron a la excedencia para el cuidado de hijos, el 47,8 % contestó que “tomó menos días de los deseados” y el 6,0 % que “tomó más días de los deseados”. Entre las mujeres, el 38,5 % tomó menos días y el 13,0 % más. El 46,3 % de los hombres encuestados y el 48,4 % de las mujeres respondieron que tomaron el mismo número de días que querían.

Cuando se les preguntó por los problemas a los que se enfrentaron después de tomar una excedencia para el cuidado de los hijos, el 34,3 % de los hombres y el 68,6 % de las mujeres que lo hicieron respondieron que sus ingresos disminuyeron. Otras respuestas destacadas fueron: “No pude coger el número de días deseados” (22,4 % de los hombres y 7,8 % de las mujeres) y “ha quedado un hueco en blanco en mi carrera profesional” (17,9 % de los hombres y 18,6 % de las mujeres).

Fotografía del encabezado: (zak / PIXTA).