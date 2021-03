Casi la mitad de los hogares japoneses no tiene provisiones de emergencia

“Las catástrofes naturales llegan justo cuando te has olvidado de ellas”, dijo el físico de la preguerra Terada Torahiko. Han pasado diez años desde el Gran Terremoto del Este de Japón. Hoy un 46 % de los hogares asegura no contar con provisiones de emergencia.

Midori Anzen, una empresa de Tokio que fabrica y vende calzado de seguridad, cascos y otros equipos de protección, encuestó a 800 mujeres de entre 20 y 49 años que tienen hijos en casa sobre sus actividades de prevención en caso de catástrofes.

Cuando se les preguntó si contaban provisiones de emergencia en sus hogares, solo el 12,9 % de las encuestadas dijeron que tenían alimentos suficientes para toda su familia para al menos tres días. Por otro lado, el 46,3 % de las encuestadas no tenía provisiones de emergencia (porcentaje total de las respuestas “solía tener, pero ahora no” y “nunca he preparado”). El porcentaje de las que no estaban preparadas en absoluto aumentó en 6,4 puntos porcentuales con respecto a la encuesta del año anterior.

Cuando se les preguntó si estaban al tanto de los lugares de evacuación (centros de prevención de catástrofes) en su zona de residencia, el 35,9 % de todas las encuestadas respondió que los sabían claramente, mientras que el 44,5 % los conocían vagamente.

A la pregunta de si habían visto alguna vez un mapa de riesgos de catástrofes naturales publicado por el Ministerio de Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo o por los gobiernos locales, solo el 37,9 % de las encuestadas respondió que había consultado el mapa y que conocía los riesgos, mientras que más del 60 % respondió que no sabían de su existencia o que sabían de su existencia, pero nunca lo habían visto. La encuesta reveló que los mapas de riesgos no se utilizan plenamente para las medidas de pre-evacuación.

Cuando se preguntó a las 494 encuestadas que disponían de algún kit de emergencia para evacuación si habían preparado algún material para protegerse de las enfermedades infecciosas como el nuevo coronavirus, el 73,7 % dijo que había preparado mascarillas, seguido de toallitas desinfectantes (60,9 %) y desinfectante alcohólico (58,3 %).

Fotografía del encabezado: PIXTA.