Solo el 20 % de los japoneses toma medidas preventivas para sus mascotas en caso de desastre

¿Cómo evacuaría a su mascota en caso de terremoto, tifón u otra catástrofe? Una encuesta privada ha revelado que son pocos los propietarios de mascotas que pueden responder a esta pregunta.

Ipet Insurance, una compañía de seguros para mascotas con sede en Tokio, realizó una encuesta a 1.041 propietarios de perros y gatos para conocer su grado de concienciación respecto a las medidas de prevención en caso de desastre natural. A pesar de que las condiciones meteorológicas anormales son cada vez más frecuentes, solo un 20 % de los propietarios de animales de compañía toman medidas de prevención en caso de catástrofe para sus mascotas.

Cuando se pidió a los que contestaron que tomaban medidas que dieran detalles concretos, la respuesta más común entre los que tenían perros fue “adiestramiento básico como comprender las órdenes de ‘espera’ y ‘siéntate’”, con un 59 %. Alrededor del 50 % de los propietarios de perros y gatos dijeron que habían acostumbrado a sus mascotas a estar en jaulas y que habían preparado artículos de emergencia para ellas.

Solo un poco más del 20 % de los encuestados afirmó saber si puede llevar a sus mascotas al lugar de evacuación más cercano en caso de catástrofe. Una mayoría no lo sabía. Cuando se preguntó a los que sí tenían constancia de esto sobre el sistema de ingreso, solo el 30 % dijo que podría entrar en el edificio con sus mascotas, mientras que el 50 % dijo que no podría entrar en el edificio con sus mascotas. Menos del 20 % dijo que no lo sabía.

Cuando se les preguntó qué les preocuparía si tuvieran que evacuar con sus mascotas, alrededor del 60 % de los encuestados contestaron que “los problemas con otras personas u otros animales domésticos” y “hacer sus necesidades en lugares desconocidos” eran las preocupaciones comunes entre los propietarios de perros y gatos.

En junio de 2022, las empresas de animales de compañía serán obligadas a poner microchips a los perros y gatos, lo que se considera una medida eficaz para evitar que se pierdan. El 32,6 % de los propietarios de perros y el 16,8 % de los de gatos afirman que sus mascotas llevan microchip, lo que supone un aumento de 5 puntos respecto a la encuesta del año anterior.

Sin embargo, muchos de ellos compraron mascotas con los microchips ya instalados en lugar de colocarlos voluntariamente por sentido del deber o como medida para evitar que sus mascotas se pierdan. “El número de familias que acogen mascotas está aumentando a causa de la epidemia del nuevo coronavirus, por lo que los vendedores están avanzando en la respuesta a la situación antes de que sea obligatoria”, dijo Ipet Insurance en su análisis.

Fotografía del encabezado: PIXTA.