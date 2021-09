La vacunación contra la COVID-19 y los jóvenes japoneses: opiniones divididas

Muchos japoneses de edad avanzada ya han sido vacunados. Ahora los casos están aumentando entre los jóvenes. Una encuesta recoge algunas de sus opiniones sobre la vacunación contra la COVID-19.

La Fundación Nippon llevó a cabo una encuesta dirigida a 1.000 jóvenes de entre 17 y 19 años para conocer su opinión sobre la presente pandemia. Al preguntarles si se habían vacunado contra la COVID-19, el 19,6 % de los encuestados contestaron que lo habían hecho (incluyendo a aquellos que solo habían recibido la primera dosis) o que ya habían pedido cita para la inoculación. Un 36,6 % deseaba vacunarse pero no había conseguido pedir cita aún. No obstante, también había un 21,3 % que no se iba a vacunar y un 22,5 % que no había tomado una decisión aún al respecto.

Entre aquellos que ya habían sido inoculados o iban a serlo, un 58,2 % se vacunó en el centro de trabajo (universidad o empresa), mientras que un 19,2 % lo hizo en los centros de inoculación de las autoridades locales.

Las principales razones que los encuestados ofrecieron para ser vacunados fueron que querían “evitar ser infectados” (76,9 %) y “evitar que las personas a su alrededor se infectaran” (55,5 %).

Por otra parte, las principales razones dadas por aquellos que no pensaban vacunarse o que no se habían decidido aún fueron que estaban preocupados por los efectos secundarios a corto y largo plazo, así como por la falta de información adecuada. Más del 30 % de los encuestados señalaron estas razones. Solo el 2,5 % respondió que “la salud de los jóvenes no se ve tan afectada si contraen la COVID-19”.

Aunque hay mucha información disponible sobre las vacunas contra la COVID-19, cuando se preguntó a los encuestados sobre informaciones reales y falsas en torno a la cuestión, menos de la mitad (45,3 %) sabía que es verdad que puede “vacunarse gratis” y solo el 38,2 % conocía que es falso que la vacuna supone un “riesgo de infertilidad para las mujeres”. Los resultados de la encuesta indican claramente que la información distribuida por el Gobierno, las autoridades locales y los medios de comunicación no está llegando en su totalidad a los jóvenes.

La encuesta fue llevada a cabo a través de internet entre los días 16 y 20 de julio.

(Fotografía del encabezado: © Pixta)