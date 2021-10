Los estudiantes japoneses reconocen la utilidad del inglés, aunque no les gusta la asignatura

Una encuesta revela que los estudiantes de instituto de Japón consideran que el inglés es importante para su futuro, pero eso no significa que disfruten aprendiéndolo.

En una encuesta realizada en línea, se preguntó a unos 1.000 estudiantes de instituto de Japón qué asignatura consideraban que les resultaría más útil en el futuro. En inglés fue la opción más elegida tanto entre los chicos como entre las chicas, seguida de la informática (donde se incluye la ciencia de la información y la programación). Los estudiantes parecen reconocer que los idiomas y las aptitudes en las tecnologías de la información son esenciales para abrirse camino en una sociedad cada día más globalizada.

No obstante, cuando se les preguntó cuáles eran las asignaturas que menos les gustaban, el 48,3 % de las chicas y el 45,9 % de los chicos contestaron que el inglés, lo que indica que aunque saben que les ayudará en el futuro, les cuesta más trabajo que otras materias. Entre las chicas, el 59,9 % contestó que no le gustaban las matemáticas, una asignatura que se situó 10 puntos porcentuales por encima del inglés. Además, más chicas que chicos afirmaron que no sentían predilección por la física, la química y otras materias científicas.

En cuanto a las asignaturas favoritas de los estudiantes, la más popular entre los chicos fueron las matemáticas con un 34,9 %, y entre las chicas fue la música con un 33,0 %. El inglés quedó en cuarto lugar tanto entre los chicos como entre las chicas.

Esta encuesta nacional fue realizada a través del teléfono inteligente el 3 de agosto y estuvo dirigida a estudiantes de instituto que eran usuarios de la aplicación de mensajería Line. Se recibieron 1.043 respuestas en total.

(Fotografía del encabezado: © Pakutaso.)