Una mayoría de jóvenes japoneses de 18 años afirma en una encuesta que votará en las elecciones generales

El 31 de octubre, el nuevo primer ministro de Japón, Kishida Fumio, se pondrá a prueba en unas elecciones generales. Una encuesta realizada entre adolescentes que tendrán 18 años en el momento de las elecciones revela que más de la mitad afirma que votará o probablemente votará.

Las elecciones a la Cámara de Representantes tendrán lugar el 31 de octubre. En una encuesta realizada en agosto por la Fundación Nippon entre jóvenes japoneses que tendrán 18 o 19 años a finales de octubre, el porcentaje total de ellos que “votará” o “probablemente votará” se situó en el 55,2 %. Esta cifra contrasta con la participación del 40,5 % entre las personas de esa edad en las anteriores elecciones generales de 2017. La ratio de hombres jóvenes que probablemente votará superó el 60 %.

Las dos razones mencionadas con mayor frecuencia entre los encuestados que votarán fueron que “es un derecho ciudadano”, con un 55,5 %, y que “es un deber ciudadano”, con un 46,4 %. Otra de las razones mencionadas fue que en las elecciones “se tratan temas que me interesan”, con un 11,7 %, mientras que solo un 3,2 % señaló que votará porque apoya a uno de los partidos que concurren a los comicios.

La razón más señalada para no votar, con un aplastante 51,0 %, fue que es “demasiado fastidioso”, mientras que un 22,5 % de los que no piensan votar dijeron que están muy ocupados y no tienen tiempo. Además, un 14,7 % confesó no tener interés por la política.

A la pregunta sobre qué tendría que cambiar o ser mejorado para que aumentase el número de votantes jóvenes, la respuesta más señalada, con un 64,1 %, fue que tendría que permitirse el voto a través de internet, como por ejemplo mediante el teléfono inteligente. Los jóvenes también quieren sentir que las elecciones tienen que ver con ellos: un 47,5 % contestó que “las elecciones deben tratar temas que afectan a los jóvenes” y un 47,3 % que debería haber “más jóvenes entre los candidatos y los diputados elegidos”.

Esta encuesta nacional, realizada a través de internet en agosto, se dirigió a 916 jóvenes de entre 17 y 19 años. La participación de los jóvenes de 17 años se limitó a aquellos que habrán cumplido 18 antes del final de octubre.

