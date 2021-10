Solo 78.500 escaladores visitaron el monte Fuji el pasado verano

Por primera vez en dos años se levantó el cierre de los senderos de montaña y se abrió la temporada de verano de escalada al monte Fuji. Sin embargo, solo 78.548 personas escalaron la montaña, un tercio de la cifra de otros años.

Según una encuesta del Ministerio de Medioambiente, 78.548 escaladores pasaron por la octava estación durante el periodo de apertura del monte Fuji en 2021 (del 1 de julio al 10 de septiembre). En 2020, las cuatro rutas se cerraron debido a la propagación del nuevo coronavirus, por lo que no hubo registro de escaladores, y el número de alpinistas de este año fue un tercio del nivel de 2019, cuando 235.646 subieron a la montaña. Se cree que esto se debe a que los albergues limitaron sus plazas de alojamiento, muchos escaladores de abstuvieron de salir y en agosto hubo una meteorología adversa.

Desde 2005, el ministerio registra el número de escaladores instalando contadores de infrarrojos cerca de la octava estación de cada una de las cuatro rutas: Yoshida, Subashiri, Gotemba y Fujinomiya. El mayor número de escaladores se registró en la ruta Yoshida, con 54.392, un poco menos del 40 % que en 2019. Le siguieron Fujinomiya (11.409), Subashiri (6.411) y Gotemba (6.336).

Es posible que el número de escaladores en las rutas de Fujinomiya y Gotemba no refleje con exactitud la situación real, ya que en algunos días no se pudieron medir por problemas con los contadores, pero el número total de escaladores es extremadamente bajo en comparación con el período posterior a 2011, cuando se superó la cifra de los 200.000 cada año. Según el contador de escaladores de la sexta estación de la ruta de Fujinomiya, establecido por la ciudad de Fujinomiya en la prefectura de Shizuoka, el número de escaladores durante el periodo en que no funcionaba el contador establecido por el ministerio ascendió a 10.209.

Si se observan los datos relativos a los días de escalada, el mayor número de escaladores fue de 4.563 el sábado 28 de agosto. La media del número de escaladores durante los fines de semana y los días festivos fue de 1.843 y de 1.007 los días laborables.

Número medio de escaladores del monte Fuji en 2021 y 2019 durante los días de descanso y laborables

2021 2019 Laborables Sábados, domingos y festivos Laborables Sábados, domingos y festivos Ruta Yoshida 602 1.081 1.746 2.848 Ruta Subashiri 73 159 257 496 Ruta Gotenba 78 189 160 285 Ruta Fujinomiya 254 414 636 1.294 Total 1.007 1.843 2.799 4.923

Creado por nippon.com a partir de los datos del Ministerio de Medioambiente.

La hora de escalada varió considerablemente, ya que la mayoría de los escaladores pasaron por la octava estación entre las 9 y las 11 de la mañana, las 3 y las 5 de la tarde, y las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Se estima que en el pico de la mañana fue principalmente de excursionistas de un día, el de la tarde de escaladores que se alojaban en albergues de montaña de la octava estación o más arriba, y el de la medianoche fue de escaladores que veían el amanecer en la cumbre.

Fotografía del encabezado: Escaladores observan el amanecer en la cima del monte Fuji el 19 de julio de 2021. (AFP, Jiji Press)