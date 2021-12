¡2022, el año del tigre! Curiosidades del signo zodiacal

2022 es, según el eto, el zodiaco chino, el año del tigre (mizunoe tora). Este zodíaco deriva originalmente del Onmyōdō, la antigua filosofía china que incluye los cinco elementos y el ying-yang; se basa en una combinación del jikkan (un zodiaco de diez signos) y el jūnishi (el de doce), pero en el Japón moderno ya no se menciona el jikkan.

El zodíaco, asociado a ciertos animales, se usa a menudo como ilustración para las tarjetas de Año Nuevo y como personaje que simboliza el año en sí, e incluso los niños pequeños conocen la tradición. Conozcamos algunas ideas interesantes relacionadas con el año del tigre.

El tigre marca también la dirección y la hora

Los signos del zodíaco se utilizan también para indicar el año, el mes, el día, la hora, la dirección, etc. Si dividimos el reloj en doce partes iguales que comienzan con la rata y avanzan en el sentido de las agujas del reloj, el tigre se encuentra a los 30 grados desde el este (este-noreste). Esa dirección, llamada Ushitora (vaca-tigre), que se menciona a menudo en los dramas históricos, se halla en el punto medio, claro, entre Ushi (la vaca) y Tora (el tigre), y se considera en el Onmyōdō la puerta de los ogros.

Una hora antes y una hora después de las 4:00 am: la hora del tigre.

Modismos sobre el tigre

El tigre es símbolo de poder y autoridad. La expresión “El zorro que toma prestado el poder del tigre” se refiere a una persona de escasa importancia que abruma a los que le rodean abusando de la autoridad de otros. Hacer algo que ofende a un poderoso es “pisar la cola del tigre”.

Los objetos importantes y preciados de los que uno no se puede separar se llaman “cachorros de tigre”, porque la madre tigre es cariñosa y se preocupa por sus hijos. Si deseamos obtener algo de valor es bueno recordar que “Si no entras en la madriguera del tigre no conseguirás sus cachorros”. Debemos estar también preparados para correr riesgos.

Debido a una leyenda según la cual un tigre se escondió en un bosque de bambú para escapar de una manada de elefantes, ese conjunto de “Tigre y tallos de bambú” se utiliza a menudo en cuadros a tinta y pinturas en biombos. Dado que el carácter de sake (alcohol) se lee a veces como sasa, igual que los tallos de bambú, se habla en ocasiones de emborracharse como de “convertirse en un tigre”, y una persona totalmente borracha recibe el apelativo de “gran tigre”.

En el antiguo libro chino de arte militar Rikutō, que consta de seis volúmenes (“Letras”, “Artes marciales”, “Dragones”, “Tigres”, “Panteras” y “Perros”), los secretos del arte militar se hallan registrados en el rollo de los tigres; de ahí que tienda a denominarse a los libros sobre secretos Tora no maki (rollo del tigre). Partiendo de esa idea, podemos también referirnos con esta expresión a un documento seminal en cierto campo: un libro de texto, o un libro de referencia con el que comprender mejor una clase.

Toranomon, la puerta que protegía el oeste del castillo de Edo

Junto al barrio de oficinas gubernamentales de Kasumigaseki, en el distrito de Minato, se encuentra Toranomon, una zona en la que hoy día se construyen sin pausa edificios de oficinas de vanguardia por medio de un plan de remodelación. La zona debe su nombre originalmente a la puerta (mon) que guardaba el foso exterior del castillo de Edo. Existe la teoría, acertada al parecer, de que se le puso el nombre del tigre a la puerta que protegía el oeste siguiendo la idea de los cuatro dioses-bestia que ordenan sobre las cuatro direcciones: el dragón azul, el tigre blanco, el fénix rojo y la tortuga-serpiente negra.

La puerta fue retirada después de la Restauración Meiji, pero parte de ella se conserva junto al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología.



Restos del muro de piedra del foso exterior del castillo de Edo, en las instalaciones del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. (imagen: PIXTA)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: PIXTA)