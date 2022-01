Los trece señores del shogunato de Kamakura

Tras la muerte de Minamoto no Yoritomo, el primer shogun de Kamakura, el shogunato introdujo el “consejo de los trece”, un sistema de liderazgo colectivo de personas influyentes. Una mirada más atenta a sus biografías muestra la fuerza de la red de cuidadoras.

Hōjō Tokimasa: primer regente y padre de Hōjō Masako y Hōjō Yoshitoki

Hōjo Tokimasa pasó de ser una fuerza provinciana de Izu al centro del poder al apoyar el levantamiento militar de Yoritomo con toda su familia. Tras la muerte de Yoritomo, su hijo mayor Yoriie se convirtió en el segundo shogun de Kamakura y Tokimasa entró en conflicto con el clan Hiki, que apoyaba a su primogénito. Para convertir a Sanetomo, que estaba en manos del clan Hōjō, en el tercer shogun, mató a Hiki Yoshikazu y erradicó a toda la familia. Con la intención de deponer a Sanetomo, el tercer shogun, y convertir a Hiraga Tomomasa (yerno de Maki-no-kata, su segunda esposa) en un shogun, se enfrentó a Masako y Yoshitoki, pero perdió su posición.

Kajiwara Kagetoki: uno de los vasallos más cercanos de Yoritomo

Al principio era militante del clan Heike, que era hostil a Yoritomo, pero salvó a éste de una crisis en la batalla de Ishibashiyama y se ganó su absoluta confianza. También se sabe que estuvo en conflicto con Minamoto no Yoshitsune. Además, era un hombre culto y mantenía una estrecha relación con la nobleza de Kioto. Tras la muerte de Yoritomo, se quedó aislado y fue destituido por los dirigentes principales.

Adachi Morinaga: su esposa era la hija mayor de Hiki no Ama, la niñera de Yoritomo

Apoyó a Minamoto no Yoritomo, que vivía exiliado en Izu, como su vasallo más cercano. Cuando Yoritomo se sublevó, llamó a los guerreros de Sagami y Shimousa para que se unieran a él. Tras la muerte de Yoritomo, fue ordenado como monje budista.

Adachi Toomoto: sobrino de Adachi Morinaga

Apoyó a Minamoto no Yoritomo, que fue derrotado en la batalla de Ishibashiyama, y unió a los guerreros de las provincias orientales. Aunque era un samurái, era hábil en la escritura y cuando se creó la oficina de documentos oficiales, demostró su habilidad junto con Nakahara no Chikayoshi y Nikaidō Yukimasa.

Hatta Tomoie: su hermana Samukawa-ni fue niñera de Yoritomo

Fue conocido por sus hazañas en la batalla de Dannoura y contra los Fujiwara de Ōshū.

Hiki Yoshikazu: sobrino de la niñera de Yoritomo, Hiki no Ama

Yoritomo confiaba en la familia de quien había sido su niñera Hiki no Ama, y cuando nació Yoriie, la hija de Hiki no Ama y la esposa de Yoshikazu se convirtieron en las niñeras de esta. Más tarde, la hija de Yoshikazu, Wakasa no Tsubone, se convirtió en la esposa de Yoriie. Fue asesinado por Hōjō Tokimasa en el enfrentamiento entre el clan Hiki, que ejercía el poder como partidario de Yoriie, y el clan Hōjō, que quería instalar a Sanetomo como tercer shogun. Su familia se vio obligada a suicidarse.

Miura Yoshizumi: Minamoto no Yoritomo, Hōjō Tokimasa y Miura Yoshizumi se casaron con las hijas de Itō Sukechika, una poderosa familia de Izu

Miura Yoshizumi no pudo unirse al ejército reunido por Minamoto no Yoritomo debido a la crecida de un río. Sin embargo, pudo unirse más tarde al mismo cuando se encontraba refugiado en la provincia de Awa tras la batalla de Ishibashiyama, y reunió a los samuráis de las provincias del este para formar un ejército. El hecho de que desempeñara un papel importante en la recepción de un documento del Emperador en el que se nombraba a Yoritomo como Seii-taishogun (comandante en jefe de la fuerza expedicionaria contra los bárbaros) demuestra la profunda confianza que Yoritomo tenía en él.

Wada Yoshimori: sobrino de Miura Yoshizumi

Wada Yoshimori participó en el levantamiento militar de Minamoto no Yoritomo con Yoshizumi y otros, y tras la huida de Yoritomo a la provincia de Awa, siempre estuvo cerca de él y se ganó su confianza. Fue el primer jefe de la oficina de samuráis que controlaba a los vasallos directos. Tras la caída de Kajiwara Kagetoki, se le volvió a nombrar para el citado cargo, pero fue destruido por el clan Hōjō cuando uno de sus familiares tramó un golpe de estado para derrocar a Sanetomo.

Hōjō Yoshitoki: hermano menor de Masako, esposa de Yoritomo, y el segundo regente

Ayudó a Yoritomo a reunir un ejército y entró en Kamakura. El clan Hōjō eliminó a Kajiwara, Hiki y otros señores feudales influyentes, y tomó el control del shogunato. Después de que su padre, Tokimasa, fuera inhabilitado por conspirar para destronar a Sanetomo (el tercer shogun de Kamakura), dirigió la política del shogunato junto a su hermana, Masako. El emperador Go-Toba, descontento con la concentración de poder en manos del clan Hōjō, emitió una proclama a nivel nacional para expulsar a Hōjō Yoshitoki y causó la Rebelión de Jōkyū. Sin embargo, los discursos de Masako, conocida como Ama-shogun, unieron a los vasallos directos y el poderío militar del shogunato arrolló a la corte imperial.

Miyoshi Yasunobu: su tía fue la niñera de Yoritomo

Un noble literato de bajo rango de Kioto. Su tía era la niñera de Yoritomo, por lo que enviaba con frecuencia mensajeros para informar a éste de la situación en Kioto y desempeñaba un papel de “inteligencia”. Fue el primer administrador del tribunal en el shogunato de Kamakura.

Nakahara no Chikayoshi: niñero de Sanman, segunda hija de Yoritomo y Masako

Hijo adoptivo de Nakahara Hirosue, un noble de bajo rango de Kioto especializado en confucianismo. Era hermano de Ooe Hiromoto, otro hijo adoptivo de Hirosue. Gracias a sus contactos en Kioto, desempeñó un importante papel como enlace entre Kamakura y Kioto. Cuando la hija de Yoritomo, Sanman, a la que había servido como niñero, murió a la temprana edad de 14 años, se convirtió en monje budista.

Ooe Hiromoto: hermano de Nakahara no Chikayoshi

Ooe Hiromoto era hijo adoptivo de Nakahara Hirosue y hermano de Nakahara no Chikayoshi. Como funcionario civil, se dedicó a las negociaciones con Kioto y al desarrollo del shogunato de Kamakura. Fue el primer jefe de la oficina de documentos oficiales. En la Rebelión de Jōkyū, insistió en avanzar hacia Kioto y contribuyó a la victoria del shogunato.

Nikaidō Yukimasa

De la misma parte de la familia materna que Minamoto no Yoritomo, su madre era miembro de la familia del gran sacerdote Atsuta. Demostró su capacidad práctica en el establecimiento de la oficina de documentos oficiales, la administración de templos y santuarios y las finanzas del shogunato.

(Fotografía del encabezado: PIXTA.)