Una encuesta revela una escasez de profesores en los centros educativos de Japón

En el año fiscal 2021 se registró una escasez de profesores en las escuelas públicas de primaria, secundaria e institutos de todo Japón. El primer estudio llevado a cabo por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología calculó un total de 2.558 plazas vacantes.

En una encuesta realizada por los consejos de educación de 68 prefecturas y ciudades designadas por decreto gubernamental, se investigó si había escasez de profesores en las 32.903 escuelas en el primer día de clase de abril de 2021. Los resultados mostraron que 2.558 puestos de los 836.079 quedaron vacantes, es decir, el 0,31 %. Un total de 1.897 escuelas, el 5,8 % del total, sufrieron esta carencia de personal.

El porcentaje de plazas no cubiertas por tipo de escuela fue del 0,32 % para las escuelas de primaria, del 0,40 % para las de secundaria, del 0,14 % para los institutos y del 0,32 % para las escuelas para alumnos con necesidades especiales. Estas últimas escuelas tuvieron el mayor porcentaje de plazas no cubiertas, con un 13,1 % (142 centros), seguidas de las de secundaria con un 7,0 % (649), las de primaria con un 4,9 % (937) y los institutos un 4,8 % (169).

Escasez de profesores (abril de 2021)

Número de plazas vacantes (%) Número de escuelas con plazas vacantes (%) Escuelas de primaria 1.218 (0,32 %) 937 (4,9 %) Escuelas de secundaria 868 (0,4 %) 649 (7,0 %) Institutos 217 (0,14 %) 169 (4,8 %) Escuelas para alumnos con necesidades especiales 255 (0,32 %) 142 (13,1 %) Total 2.558 (0,31 %) 1.897 (5,8 %)

Creado por nippon.com a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología.

Se ha señalado como trasfondo de la falta de profesores el hecho de que, si bien la jubilación masiva de la generación del baby boom provocó un aumento del número de profesores contratados, ha disminuido el número de solicitantes a puestos docentes entre la generación más joven, a la que no le gustan las largas jornadas de trabajo. En los últimos años, las largas jornadas laborales y el aumento de la carga de trabajo en el ámbito de la educación, especialmente en los centros de enseñanza primaria y secundaria básica, han sido considerados un problema social. Además, en previsión del descenso de la natalidad, las autoridades locales no contratan activamente a profesores titulares y el número de profesores no titulares con empleos precarios aumenta en las escuelas.

Según el Ministerio de Educación, las oposiciones a profesores de escuelas públicas en el año fiscal 2021 (que se celebraron en 2020) se encontraron con una tasa de competencia en un mínimo histórico de 2,6 veces para las escuelas de primaria, lo que supone un fuerte descenso respecto al máximo de 12,5 veces alcanzado en el 2000. Dicha tasa era de 4,4 veces para los centros de secundaria, 6,6 veces para los institutos y 3,1 veces para los centros para alumnos con necesidades especiales, todas ellas entre un 30 % y un 60 % del máximo alcanzado en la década de 2000.

Fotografía del encabezado: PIXTA.