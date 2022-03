Las películas japonesas que han sido premiadas con el Óscar

El filme Drive My Car del director Hamaguchi Ryūsuke ganó el Óscar a la mejor película internacional en la 94.ª edición de los Premios de la Academia. La última producción japonesa que ganó un reconocimiento similar fue Despedidas, de Takita Yōjirō, que en febrero de 2009, hace 13 años, se hizo con el Óscar a la mejor película en lengua extranjera.

Drive My Car, del director japonés Hamaguchi Ryūsuke, fue premiada con el Óscar a la mejor película internacional en la 94.ª edición de los Premios de la Academia Estadounidense, cuya ceremonia se celebró el 27 de marzo en Los Ángeles.

El cine japonés conoció la gloria en la década de 1950, durante su “época dorada”, cuando Rashōmon de Kurosawa Akira, La puerta del infierno de Kinugasa Teinosuke y Miyamoto Musashi de Inagaki Hiroshi recibieron el Óscar a la mejor película en lengua extranjera, entonces llamado “premio honorífico”. Después de este período, otras películas fueron nominadas pero no lograron el galardón, hasta que en 2009, más de medio siglo después, el filme Despedidas de Takita Yōjirō fue reconocido con el Óscar a la mejor película en lengua extranjera (hoy, Óscar al mejor largometraje internacional).

A continuación desglosamos cuáles han sido las películas japonesas que han ganado el Óscar.

2022 (94.ª edición) Óscar a la mejor película internacional

Drive My Car, de Hamaguchi Ryūsuke.



Un fotograma de Drive My Car, de Hamaguchi Ryūsuke © 2021 Comité de Producción de Drive My Car (Por cortesía de Bitters End)

2009 (81.ª edición) Óscar a la mejor película en lengua extranjera

Despedidas (Okuribito), de Takita Yōjirō.



El director de Despedidas Takita Yōjirō (izquierda) junto al actor principal del filme Motoki Masahiro. (Reuters)

2009 (81.ª edición) Óscar al mejor cortometraje de animación

La Maison en Petits Cubes (Tsumiki no ie), de Katō Kunio.



El director de La Maison en Petits Cubes Katō Kunio con el Óscar al mejor cortometraje de animación. (Reuters)

2003 (75.ª edición) Óscar al mejor largometraje de animación

El viaje de Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi), de Miyazaki Hayao.



Una imagen de El viaje de Chihiro, por cortesía de Studio Ghibli.

1999 (71.ª edición) Óscar al mejor cortometraje documental

The Personals: Improvisations on Romance in the Golden Years, de Ibi Keiko.

1956 (28.ª edición) Premio honorífico (Óscar a la mejor película en lengua extranjera)

Miyamoto Musashi, de Inagaki Hiroshi.

1955 (27.ª edición) Premio honorífico (Óscar a la mejor película en lengua extranjera)

La puerta del infierno (Jigokumon), de Kinugasa Teinosuke.

1952 (24.ª edición) Premio honorífico (Óscar a la mejor película en lengua extranjera)

Rashōmon, de Kurosawa Akira.

Otros japoneses también han ganado el Óscar a título personal por su participación en producciones de otros países, como la actriz Umeki Miyoshi (Nancy Umeki), que en 1958 ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por Sayonara, o el compositor Sakamoto Ryūichi, que en 1988 ganó el Óscar a la mejor banda sonora por El último emperador. Wada Emi en 1986 e Ishioka Eiko en 1993 ganaron la estatuilla al mejor diseño de vestuario. Además, en 1990 el director Kurosawa Akira recibió un Óscar honorífico especial y en 2015 el director de animación Miyazaki Hayao fue también premiado con un galardón honorífico.

Fotografía del encabezado: El director Hamaguchi Ryūsuke sujeta el Óscar a la mejor película internacional por Drive My Car. (Reuters)