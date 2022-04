Aumentan los ciberataques a empresas japonesas

A medida que salían a la luz los ciberataques a empresas de partes y piezas del grupo de Toyota Motor Corporation, una encuesta realizada por Teikoku Databank descubrió que el número de empresas japonesas que habían sufrido daños similares también creció en marzo.

Entre el 11 y el 14 de marzo, la empresa de investigación crediticia Teikoku Databank realizó una encuesta a empresas de todo Japón sobre la existencia de ciberataques (1.547 empresas ofrecieron respuestas válidas). De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 28,4 % de las empresas afirmó haber sufrido un ciberataque en el último mes. Dado que el 36,1 % de las empresas declararon haber sido atacadas “en el último año”, esto significa que casi el 80 % del número anual de empresas afectadas se concentró en el último mes.

En los últimos meses se ha producido un aumento de los ataques considerados como “Emotet”, un tipo de software que puede dañar las redes. Este ataque consiste en infectar con un virus los terminales de la empresa mediante un enlace en un correo electrónico o a través de otro mecanismo para extraer información, como las cuentas de correo electrónico, contraseñas y libretas de direcciones. Es un tipo de ciberataque que perjudica a los socios comerciales de la empresa víctima. Según Teikoku Databank, “las pequeñas y medianas empresas con medidas de seguridad débiles son atacadas y utilizadas como ventana, de tal manera que incluso las grandes empresas con protecciones estrictas pueden ver fácilmente extraída su información” (Departamento de Gestión de la Información).

El proveedor de componentes de automoción Kojima Industries Corporation sufrió un ciberataque y se suspendieron sus suministros, lo que hizo que todas las plantas de Toyota suspendieran la producción el 1 de marzo. Los daños a las empresas japonesas también se han extendido, con ataques confirmados en la filial alemana del fabricante de piezas Densō del grupo de Toyota y en Morinaga & Company.

De acuerdo con Teikoku Databank, algunas de las empresas afectadas afirmaron que el número de correos electrónicos no autorizados recibidos aumentó tras la invasión rusa de Ucrania (una empresa de fabricación de maquinaria de procesamiento de plásticos en la prefectura de Hyōgo). Sin embargo, el departamento no está seguro de que los frecuentes ciberataques estén “relacionados con Rusia o no, ni se puede afirmar que los ataques se hayan realizado para aprovechar la convulsión”, y no se ha identificado a los culpables.

Tras la invasión de Ucrania, el Gobierno japonés se ha unido a otros países desarrollados para imponer sanciones económicas a Rusia.

Fotografía del encabezado: Declaración delictiva de un grupo criminal publicada en un sitio clandestino de Internet en relación con un ciberataque a la filial alemana del gigante de los componentes de automoción Densō. (Jiji Press)