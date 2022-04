Unos 10.000 menores extranjeros en Japón no asisten a la escuela

Un estudio del Ministerio de Educación de Japón revela que aproximadamente 10.000 de los 133.310 menores extranjeros que residen en Japón en edad de recibir la enseñanza obligatoria no asisten a la escuela. Aunque esta cifra se ha reducido a la mitad desde 2019, las oportunidades de escolarización para los menores no japoneses parecen aún insuficientes.

En mayo de 2021, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón realizó una encuesta entre los consejos educativos de 1.741 municipios de todo el país. El objetivo de este estudio era conocer el nivel de asistencia a la escuela de los menores de nacionalidad extranjera.

El número de menores no japoneses en edad de recibir la enseñanza obligatoria alcanzó los 133.310, con 93.474 en edad de asistir a la escuela primaria y 39.836 en edad de asistir a la escuela secundaria. Se confirmó que 120.070 de esos menores asistían a la escuela primaria, secundaria o a centros de enseñanza internacionales. En cuanto al resto de los niños, 649 de ellos “no asistían” a la escuela y otros 8.597 “no pudieron ser contactados para confirmar su asistencia”. Asimismo, no se confirmó la asistencia de 800, lo que sugiere que 10.046 menores podrían estar viéndose privados de la enseñanza básica. Aunque esta cifra se ha reducido a la mitad desde que la primera encuesta nacional se llevase a cabo en 2019, las condiciones de escolarización aún no pueden ser consideradas como satisfactorias para garantizar que los menores extranjeros tienen oportunidades para acceder a una educación.

Aunque la educación no es obligatoria para los menores no japoneses, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología pide a cada consejo educativo local que garantice que estos cuentan con oportunidades para asistir a la escuela en virtud de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Desde la encuesta de 2019, muchas autoridades locales han creado registros de menores en edad escolar y han enviado información sobre cómo matricularlos en las escuelas, lo que ha facilitado que se conozca mejor la situación actual sobre la asistencia.

