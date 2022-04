El 53,7 % de los japoneses desea ponerse la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19

El Gobierno de Japón se prepara para administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. ¿Servirá esta vez para reducir sensiblemente el número de infectados?

Japan Trend Research realizó una encuesta a 1.200 personas en todo Japón entre finales de marzo y principios de abril sobre la vacuna contra el nuevo coronavirus. El 42,9 % de los encuestados había recibido ya la tercera dosis. Además, el 41,2 % había recibido hasta la segunda dosis y solo el 0,2 % había recibido una única dosis. El 15,8 % no se había vacunado.

El 57,7 % de los que no se habían vacunado aún dijeron que no tenían la intención de hacerlo. Las razones específicas que dieron fueron que consideran que el riesgo que suponen las reacciones adversas es demasiado grande para la duración del efecto y que la propagación de la enfermedad no ha menguado a pesar de que la mayoría de la gente ha sido vacunada.

Cuando se preguntó a las 1.011 personas que habían sido vacunadas si estarían dispuestas a recibir hasta una cuarta dosis, el 53,7 % dijo que sí. Por otra parte, el 16,1 % no quería vacunarse y el 30,2 % estaba indeciso.

Las razones que se dieron para querer vacunarse fueron las siguientes: “No quiero molestar a las personas de mi entorno al ausentarme del trabajo” y “Soy mayor y prefiero aguantar las reacciones adversas a la vacunación para evitar el riesgo de padecer síntomas graves”.

Muchos encuestados citaron los efectos secundarios como motivo para no querer vacunarse con opiniones como: “Es muy duro padecer las reacciones adversas”, “Las reacciones adversas son cada vez más intensas con la segunda y tercera vacunación” y “Me sigue doliendo el brazo y me da pereza desde la tercera dosis”.

