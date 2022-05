Los jóvenes japoneses de 18 años prefieren no asumir riesgos en esta época

Quienes piensan que “los jóvenes deben tener confianza en sí mismos y ser optimistas” pertenecen sin duda a esa generación que vivió la era en que Japón cantaba sobre su crecimiento económico. Los jóvenes de hoy día, enfrentados a una época de bajo crecimiento económico, pasan sus días sin apenas confianza en su futuro.

Según la Encuesta sobre la conciencia de los jóvenes de 18 años, realizada por la Fundación Nippon desde finales de enero hasta principios de febrero de 2022 y dirigida a 6.000 jóvenes de seis países (Japón, Estados Unidos, Reino Unido, China, India y Corea del Sur), existe una notable sensación de falta de autoafirmación por parte de la juventud japonesa.

Japón está a la cabeza, con un 65,3 %, en el grupo de quienes “sienten ansiedad y depresión en su vida diaria”. Es una sensación compartida por todo el mundo que la pandemia del coronavirus ha limitado nuestra libertad en la vida diaria y nos sentimos estancados, pero los jóvenes japoneses parecen hallarse particularmente preocupados.

En Japón, el 47,9 % de los encuestados respondió que tienen una personalidad de la que pueden sentirse orgullosos ante los demás, el único país por debajo del 50 %. Se trata de una diferencia de más de 20 puntos con respecto a Corea del Sur, el penúltimo país de la lista.

Solo el 22,8 % de los encuestados japoneses respondió que su país puede demostrar liderazgo en la comunidad internacional, aproximadamente una cuarta parte del porcentaje de China (86,0 %) e India (79,7 %). Estados Unidos (61,5 %) y el Reino Unido (56,2 %) también están muy por detrás de esos dos países.

El número de personas que piensan que pueden cambiar su país o su sociedad por medio de sus propias acciones es inferior al 60 % en Estados Unidos, Reino Unido y Japón, miembros de los siete países más desarrollados (G7). De los tres, Japón presenta el índice más bajo, un abismal 26,9 %.

El 61,7 % de los japoneses desea hacer algo útil para su país y su sociedad. Eso representa una diferencia de cerca de 30 puntos con respecto a India, el país en el primer puesto (92,6 %).

El porcentaje de quienes quieren asumir desafíos incluso si existen riesgos es de tan solo un 49,0 % en Japón, el único país por debajo del 50 %.

Los jóvenes japoneses no parecen mostrar mucho entusiasmo por nada, mientras los jóvenes chinos e indios son positivos y optimistas. Estas diferencias no pueden explicarse únicamente en términos económicos, pero las perspectivas de crecimiento que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó y anunció el 19 de abril de 2022 ofrecen algunas de las razones por las que quizá los jóvenes japoneses no puedan mostrar tanta autoafirmación como los demás.

Perspectivas de crecimiento del PIB real según el FMI (% respecto al año anterior)

2021 2022 2023 Japón 1,6 2,4 2,3 Estados Unidos 5,7 3,7 2,3 Reino Unido 7,4 3,7 1,2 China 8,1 4,4 5,1 India 8,9 8,2 6,9 Corea del Sur 4,0 2,5 2,9

(Publicado el 19 de abril de 2022)

(Traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: PIXTA)