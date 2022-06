La mascarilla no será necesaria si se está al aire libre y no se habla

Ante la llegada de la temporada en la que aumenta el riesgo de sufrir golpes de calor, el Gobierno ha formulado un nuevo dictamen sobre el uso de la mascarilla en la lucha contra el nuevo coronavirus: “Al aire libre no será necesario el uso de mascarillas si se puede mantener una distancia suficiente”.

Ya han pasado casi dos años y medio desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus. Aunque se siguen confirmando decenas de miles de nuevos casos al día en Japón, el pasado 20 de mayo el Gobierno cambió su postura respecto al uso de la mascarilla ante la llegada de las altas temperaturas, cuando aumenta el riesgo de sufrir golpes de calor. Cada año se registra el número de casos graves y muertes debidos a esta causa.

El Ejecutivo afirma ahora que las mascarillas no son necesarias para las actividades al aire libre que pueden realizarse sin hablar, como caminar o correr, o para ir al trabajo a pie o en bicicleta. Aun cuando se mantiene una conversación, las mascarillas no son necesarias si en el exterior se puede mantener una distancia suficiente (unos 2 metros). Incluso en interiores, las mascarillas no son necesarias si hay poca o ninguna conversación, por ejemplo, para los lectores en las bibliotecas o en las visitas a exposiciones de arte.

Dictamen del Gobierno sobre el uso de la mascarilla

(Al aire libre)

Se puede mantener la distancia No se puede mantener la distancia Con conversación No es necesario Uso recomendado Sin conversación No es necesario

p. ej.: caminar, correr, montar en bicicleta No es necesario

p. ej.: ir a pie o en bicicleta al trabajo, cruzarse con otras personas

(Interiores)

Se puede mantener la distancia No se puede mantener la distancia Con conversación Uso recomendado

Puede eliminarse si se toman medidas de prevención de infecciones, como una ventilación adecuada. Uso recomendado Sin conversación No es necesario

p. ej.: Leer en una biblioteca,

visitas a exposiciones Uso recomendado

p. ej.: ir al trabajo en transporte congestionado

Estudiantes desde la escuela primaria al instituto

En el caso de los estudiantes desde la escuela primaria hasta el instituto, se afirma que no es necesario llevar mascarillas “cuando se puede asegurar la distancia con los demás” o “cuando hay poca conversación, aunque no se pueda asegurar la distancia”, y como ejemplos concretos se citaron la observación de la naturaleza o dibujar al aire libre, así como la lectura o la investigación de documentos en interiores.

También se puede prescindir de la mascarilla al ir y volver de la escuela cuando el riesgo de sufrir un golpe de calor es alto, así como en las clases de educación física al aire libre.

Preescolares a partir de los 2 años

En el caso de los niños en edad preescolar, el informe afirma que “no existe un requisito uniforme sobre el uso de la mascarilla” y sugiere a los padres y otros adultos de su entorno que tomen una decisión teniendo en cuenta el estado físico del menor.

Fotografía del encabezado: PIXTA.