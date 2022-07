Avanza la tendencia al matrimonio y la maternidad tardíos en Japón

El número de personas que se casan o son madres más tarde de lo habitual sigue creciendo a pesar de las medidas del Gobierno para combatir el descenso de la natalidad. La edad media actual de tener el primer hijo es mayor que la edad media de tener el tercer hijo de hace 40 años.

El descenso de la natalidad es imparable. El número de bebés nacidos en 2021 se situó en el mínimo histórico de 811.604. El número de hijos que da a luz una mujer a lo largo de su vida (tasa de fecundidad) disminuyó por sexto año consecutivo hasta 1,30, lo que representa un 0,03 menos que el año anterior.

Una de las razones del descenso de la natalidad es la tendencia a la maternidad tardía. Según la Estadística Demográfica del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, la edad media a la que las madres tienen su primer hijo era de 30,9 años en 2021, y se ha mantenido sin cambios en los 30,7 años durante seis años desde 2015. Esta cifra es la más alta desde 1950, año en el que comenzaron a guardarse registros.

En 1980, la edad media a la que las madres tenían su primer hijo era de 26,4 años, de 28,7 años para su segundo hijo y de 30,6 años para su tercer hijo. Se ve que la edad del primer parto en 2021 fue superior a la del tercero de hace casi 40 años, con lo que las opciones para plantearse un segundo o tercer hijo se ven reducidas.

La edad media del primer matrimonio ha pasado de 25,2 años para las mujeres y 27,8 años para los hombres en 1980 a 29,5 años (4,3 años más) y 31,0 años (3,2 años más) respectivamente en 2021, lo que indica una tendencia a casarse más tarde.

En 1980, solo el 9,1 % de las mujeres de entre 30 y 34 años no habían contraído matrimonio, lo que significa que el 90 % de las mujeres estaban ya casadas antes de los 30 años. Desde entonces, la tasa de soltería ha aumentado lentamente. En 2020, la tasa de soltería entre las mujeres de 30 a 34 años fue del 38,5 %, lo que significa que ya no es raro que las mujeres no estén casadas en su veintena.

Fotografía del encabezado: PIXTA.