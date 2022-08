El aumento de precios, similar a un aumento del 3 % del impuesto al consumo para las familias más pobres

Un estudio sugiere que, de continuar la subida de precios, esta representaría una carga equivalente a un aumento del 3 % en el impuesto al consumo para los hogares con bajos ingresos.

Mizuho Research & Technologies calculó qué impacto tendría una subida en los precios de los alimentos y la energía dependiendo del nivel de ingresos de los hogares japoneses. La premisa para su estudio establecía que un barril de petróleo West Texas Intermediate se cotizaba alrededor de 108 dólares, con una tasa de cambio de unos 135 yenes por dólar y que el Índice de Precios al Consumidor (que excluye los alimentos frescos, artículos con precios volátiles) continuará creciendo a un nivel de aproximadamente el 2 %.

Según el estudio, aunque las medidas paliativas por parte del Gobierno para evitar que el precio de la gasolina supere los niveles establecidos continúen en vigor después de septiembre de 2022, cada hogar tendrá que desembolsar unos 65.000 yenes más durante 2022. Según el nivel de ingresos, esto representaría un aumento del 0,6 % para aquellos hogares con ingresos superiores a los diez millones de yenes anuales, pero del 2,2 % para los hogares de ingresos por debajo de los tres millones de yenes anuales. Esta cifra equivale a un aumento del 3 % del impuesto al consumo.

Existe una brecha entre el 2,2 % y el 3 %, pero si el impuesto al consumo aumentara un 3 % y se tuvieran en cuenta en los cálculos otros artículos como aquellos libres de impuestos, el incremento de gastos sobre los ingresos anuales sería del 2,4 %, es decir, una cifra muy cercana al 2,2 % antes mencionado.

Aumento de carga económica que traería consigo el alza de precios de los alimentos y la energía a los hogares según su nivel de ingresos

Ingresos anuales (yenes) Aumento de la carga en 2022 (yenes) Aumento (%) Menos de 3.000.000 51.901 2,2 Entre 3.000.000 y 4.000.000 57.796 1,7 Entre 4.000.000 y 5.000.000 62.562 1,4 Entre 5.000.000 y 6.000.000 64.873 1,2 Entre 6.000.000 y 7.000.000 67.100 1 Entre 7.000.000 y 8.000.000 68.035 0,9 Entre 8.000.000 y 9.000.000 72.012 0,9 Entre 9.000.000 y 10.000.000 74.347 0,8 10.000.000 o más 79.585 0,6 Promedio 64.697 1

Notas: No debe olvidarse que el estudio tiene como premisa que las medidas paliativas para evitar la subida de precios de combustibles continuarán vigentes durante el año 2022. El porcentaje de carga es sobre los ingresos anuales. Tabla de Mizuho Research & Technologies con datos de la Investigación de Gastos e Ingresos Familiares del Ministerio del Interior y de Comunicaciones.

Además, con base en los resultados de la Encuesta de Conciencia sobre la Vida Diaria realizada por el Banco de Japón, la misma empresa representó numéricamente, bajo el concepto “precios percibidos”, la sensación que tiene la población sobre los precios. El estudio reveló que desde el comienzo de 2022 los precios están subiendo vertiginosamente. En contraste, los salarios nominales no han registrado un importante incremento, lo que está creando una brecha significativa entre ambos valores.

La pandemia del coronavirus provocó una caída del consumo. Hay quienes opinan que el aumento de los ahorros familiares servirá como un amortiguador de la subida de precios, pero no debemos olvidar que eso solo sucedería en aquellos hogares de ingresos altos. Sakai Saisuke, principal economista de Mizuho Research & Technologies, señaló que los ingresos de las personas que trabajan en el sector de servicios se vieron fuertemente afectados por la pandemia y no están en condiciones de ahorrar. Además, aquellas que no tienen suficientes ahorros y su único ingreso es la pensión, también sufrirán un fuerte impacto por la subida de precios de alimentos y otros productos de la cesta de la compra básica.

