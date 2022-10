Más del 40 % de los japoneses de edad avanzada que usan la bicicleta no la tienen asegurada

Las bicicletas eléctricas son un aliado para las personas mayores a la hora de hacer la compra o ir al hospital. El 30 % de las personas de edad avanzada en Japón montan en bicicleta al menos una vez al mes, aunque muchas de ellas no la tienen asegurada.

Una encuesta realizada por au Insurance (distrito de Minato, Tokio) entre 5.134 hombres y mujeres de 65 años en adelante en Japón reveló que el 11,7 % utilizaba la bicicleta “cuatro o más días a la semana”, el 10,7 % “de uno a tres días a la semana” y el 8,4 % “varias veces al mes”. Alrededor del 30 % de las personas de edad avanzada utiliza la bicicleta al menos una vez al mes. Además, el 20,3 % de los encuestados utiliza la bicicleta como medio de transporte después de haber devuelto el permiso de conducir.

A la pregunta de si disponían de un seguro contra accidentes en los que se vean implicados los ciclistas, como un seguro para cubrir la responsabilidad de indemnización individual, un total del 51,6 % de los encuestados dijo que sí o que creía haberlo contratado. El restante 44,4 % dijo que no lo tenía.

La razón más común para contratar un seguro fue que era obligatorio en la zona en la que vivían (30,0 %), seguida de que se lo habían recomendado en el momento de la compra (22,9 %) y de haber visto noticias de accidentes en la televisión o en los periódicos (22,3 %).

Una mayoría confesó que no tenía ninguna razón en particular para no contratar un seguro (52,9 %), mientras que entre los que tenían una razón, el 17,3 % dijo que no sabía qué tipo de seguro contratar y el 11,0 % dijo que no provocaría un accidente.

Fotografía del encabezado: PIXTA.