Crece la indiferencia hacia las relaciones amorosas y el sexo en Japón

Una encuesta del Instituto Nacional de Investigación sobre la Población y la Seguridad Social ha revelado que cada vez más personas no solo no se han casado o se han casado tarde, sino que no han tenido nunca una relación de pareja, no han tenido nunca relaciones sexuales o no quieren tenerlas.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский