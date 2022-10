¡Cuidado con las setas venenosas!

Las setas son uno de los sabores típicos del otoño. Sin embargo, hay casos de intoxicación alimentaria cada año debido a la ingesta errónea de setas venenosas confundidas como setas comestibles.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en los diez años comprendidos entre 2012 y 2021 hubo 302 incidentes de intoxicación alimentaria causados por setas venenosas. 820 personas se intoxicaron por esta causa. También se produjeron 3 muertes.

Los casos de intoxicación alimentaria se concentran en septiembre y octubre, que es temporada de recolección de setas. La mayoría de los casos provienen de setas recolectadas por lugareños y excursionistas, pero aproximadamente una vez al año las setas venenosas se mezclan por error en las setas vendidas, lo que provoca también intoxicaciones.

El tipo de seta más común es la seta venenosa tsukiyotake (Omphalotus japonicus), que suele confundirse con las setas hiratake (Pleurotus ostreatus), mukitake (Sarcomyxa serotina) o shiitake (Lentinula edodes). La tsukiyotake es responsable del 56 % de los casos, es decir, más de la mitad del total. Además, le siguen los daños causados por la seta venenosa kusaurabenitake, que es similar a la seta shimeji roja, etc., y la seta venenosa kakishimeji que es parecida a la shiitake, etc.

Los funcionarios de dicho ministerio y del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF), entre otros, instan a la gente a no recoger, comer, vender o dar a otras personas setas que no puedan determinarse de forma fiable como setas comestibles.

La tsukiyotake aparece en los troncos de hayas, arces japoneses, etc. Los sombreros varían en tamaño de 10 a 20 centímetros, y hay casos en los que se confunden con setas comestibles como las setas hiratake (Pleurotus ostreatus). Los síntomas de intoxicación, como vómitos, diarrea y dolor abdominal, aparecen entre 30 minutos y 1 hora después de ingerirla.

También hay setas fuertemente venenosas que causan inflamación con solo tocarlas. Hay una seta muy venenosa que, a pesar de que su aspecto no se confunde con el de las setas comestibles, provoca llagas en la piel solo con el roce. La seta kaentake, caracterizada por su brillante color rojo y naranja, se encuentra no solo en las zonas montañosas, sino también en los parques cercanos a las ciudades. Aparece desde el verano hasta el otoño en racimos en el suelo en bosques frondosos como el haya y el roble konara (Quercus serrata), donde emerge con la forma de los dedos de la mano. Hay que tener mucho cuidado y evitar que los niños no la toquen accidentalmente.



La peligrosa seta kaentake que al tacto provoca llagas en la piel (Trichoderma cornu-damae). (PIXTA)

Fotografía del encabezado: Tsukiyotake (Omphalotus japonicus). (PIXTA)