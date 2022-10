Más del 60 % de los extranjeros ha recibido un trato discriminatorio de la policía en los últimos cinco años

Según una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Tokio a unas 2000 personas con raíces extranjeras, el 63 % había sido interrogado por la policía en los últimos cinco años, y el 85 % aseguraba sentir que les habían llamado la atención desde un principio porque eran extranjeros.

Según una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Tokio entre personas con raíces extranjeras que viven en Japón, el 62,9 % fue interrogado por un oficial de policía en los últimos cinco años, y tres cuartas partes del total sufrieron esta situación en varias ocasiones.

En lo que respecta a los lugares y situaciones (en la encuesta se permitían respuestas múltiples), el 58,3 % de los encuestados respondió que los habían parado “en la calle”, y durante momentos de la vida cotidiana, como “al caminar”, “de camino a casa” o “en bicicleta / moto”. El 85,4 % de quienes fueron interrogados se dio cuenta de que los policías lo habían elegido por ver que era extranjero, y el 76,9 % dijo que no lo habían llamado por ninguna otra sospecha que el hecho de que fuera extranjero.

En cuanto a la actitud de los agentes de policía, el 59,8 % fue “cortés o relativamente educado”, y el 38,5 % fue “maleducado o relativamente maleducado”. La pregunta más frecuente de los agentes era “¿Adónde va usted?”, un 57,4 % de las veces. Al 40,1 % de los encuestados le dijeron: “Hay mucha gente sospechosa últimamente; déjeme que compruebe sus datos”.

Ciertas declaraciones libres incluyen comentarios como: “Sospecharon que poseía drogas solo con mirarme, y me hicieron quitarme los pantalones”, o “Me interrogaron en el lugar de recogida de basuras, a unos diez pasos de casa, y como no llevaba la tarjeta de residencia me llevaron hasta un puesto de policía”. Muchos tuvieron experiencias humillantes. Se dio también el siguiente comentario: “Cuando les dije que había nacido y crecido en Japón el interrogatorio terminó de inmediato, y tampoco entendí por qué”.

La encuesta se realizó entre enero y febrero de 2022 en Internet, utilizando formularios en japonés, inglés, alemán, francés y vietnamita.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: PIXTA.)