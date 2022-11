Japón se prepara para abolir una disposición sobre la paternidad de hace 120 años

Japón planea abolir una antigua disposición que prohíbe a las mujeres volver a casarse antes de que hayan pasado 100 días después del divorcio.

El 14 de octubre de 2022, el consejo de ministros del Gobierno de Japón aprobó un proyecto de modificación del Código Civil que pretende aprobar en la actual sesión parlamentaria. Este cuenta con una disposición de presunción de legitimidad que ha durado más de 120 años, desde 1898.

Se presume que el hijo concebido por una mujer durante el matrimonio es hijo de su marido.

El hijo nacido después de 200 días desde la formalización del matrimonio se presume concebido durante el mismo.

Se presume que el hijo nacido en los 300 días siguientes a la fecha de disolución del matrimonio ha sido concebido durante el mismo.

En realidad, este sistema de ecuación con varias incógnitas no se cumple de forma tan sencilla.

Por ejemplo, si una mujer se vuelve a casar 15 días después del divorcio y nace un hijo 280 días después del nuevo matrimonio (= 295 días después del divorcio), es imposible determinar de quién es el hijo, ya que entra tanto en el ámbito de los “200 días después de la formalización del matrimonio = hijo del nuevo marido” como en el de “en los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio = hijo del antiguo marido”. Esto supone un problema.

Por ello, existe una disposición que prohíbe a las mujeres divorciadas volver a casarse durante 100 días. De este modo, queda claro si el hijo es del antiguo marido o del nuevo marido con el umbral de los 300 días después del divorcio.

La actual presunción de legitimidad se basa en la premisa de que el embarazo solo puede producirse dentro del matrimonio.

Sin embargo, en la realidad, puede haber casos en los que una mujer se quede embarazada del hijo de su nueva pareja durante el proceso de divorcio, o en los que se descubra que ha tenido una aventura y esté embarazada, lo que lleva a un divorcio inesperado.

No son pocos los casos en que las madres están convencidas de que su hijo es “biológicamente un hijo de su nueva pareja”, pero no registran el nacimiento para evitar que se le trate como “legalmente un hijo del exmarido”, basándose en el principio de presunción de legitimidad. Como consecuencia, los niños quedan excluidos del registro civil y sufren diversos inconvenientes y obstáculos en su vida diaria, como no tener un certificado de residencia, no poder entrar en el seguro médico público o no poder asistir a la escuela.

Para abordar la cuestión de los niños no registrados, el 14 de octubre de 2022 el Gobierno de Japón aprobó una decisión en su gabinete para modificar el Código Civil con el fin de añadir una excepción a la disposición de presunción de que el hijo nacido en los 300 días posteriores al divorcio es “hijo del antiguo marido”, según la cual el hijo nacido después del nuevo matrimonio es hijo del nuevo marido. El objetivo es aprobar la ley en la actual sesión parlamentaria.

Se mantiene el principio de que “el hijo nacido en los 300 días siguientes al divorcio es hijo del antiguo marido”, pero aunque sea “en los 300 días siguientes al divorcio”, el hijo nacido después de que la madre se vuelva a casar será hijo del nuevo marido. También se suprime la prohibición de contraer nuevo matrimonio en los 100 días posteriores al divorcio, que solo se impone a las mujeres, ya que se elimina el periodo de superposición de la presunción de legitimidad.

