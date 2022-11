Unidades de medida tradicionales en Japón que se siguen utilizando hoy

Los japoneses utilizan los términos “hervidor de arroz de 3 gō” o “isshōbin”, entre otros, en la vida cotidiana sin reparar en ello. ¿Cuánto es exactamente un gō o un shō?

Ya estamos en la temporada del delicioso arroz nuevo, un momento muy esperado. En los supermercados japoneses el arroz se suele vender en bolsas de 2 kg o 5 kg, pero al cocinarlo se utilizan diferentes unidades, como 2 gō o 1 shō.

El gō y el shō son unidades del sistema de medida shakkanhō, que antaño se utilizaba ampliamente en Japón para expresar el volumen en lugar del peso. En 1959 se revisó la Ley de Medidas, y aunque el uso del shaku y el kan casi ha desaparecido en la vida cotidiana, por alguna razón el gō y el shō han logrado sobrevivir.

1 gō equivale a aproximadamente 180 mililitros de la unidad de medida actual. Además del arroz, los amantes del sake pueden estar acostumbrados a utilizar la expresión 1 gō en los izakaya (taberna de estilo japonés), por ejemplo: “¡Dame 1 gō de sake caliente!”. El recipiente masu que se utiliza en ocasiones festivas es conocido como ichigō-masu y tiene una capacidad que le impide a uno beber demasiado.

1 shō son 10 gō. Los restaurantes y otros establecimientos utilizan grandes ollas arroceras con capacidad de 1 shō, y todo el mundo conoce la botella de sake isshōbin.

10 shō son 1 to (18 l); 10 to son 1 koku (180 l). 1 millón de koku de Kaga Hyakumangoku (180 millones de litros) son 10 millones de to, lo que equivale a 100 millones de shō, o mil millones de gō.

La cantidad de arroz en un tawara (saco de paja), que aparece en las teleseries históricas, no era constante según la época o la región, pero desde la era Meiji (1868-1912) se ha utilizado 1 tawara que tiene la capacidad de 4 to (shitobyō = 72 l).

Sistema shakkanhō: unidades de volumen

1 gō (180 ml) 10 gō 1 shō (1,8 l) 100 gō 10 shō 1 to (18 l) 1000 gō 100 shō 10 to 1 koku (180 l)

Hay que tener en cuenta que las tazas para medir el arroz son diferentes de las tazas normales para cocinar. Aunque no se disponga de un recipiente específico para el arroz, es conveniente recordar que 1 gō equivale a unos 150 g. En los libros de cocina y sitios web de recetas más recientes, las unidades de medida suelen venir en gramos.

Datos relacionados con 1 gō de arroz

Peso 150 gramos Agua necesaria para cocinar 180-200 mililitros Peso cocido 330-550 gramos Calorías 537 kcal ¿Cuántos boles son? 2 boles

El sake y el shōchū se distribuyen cada vez más yongōbin (botella de 4 gō) en lugar de isshōbin (botella de 1 shō). En casa, es difícil terminarse una botella de sake en un mismo día, por lo que la bebida pierde calidad, de ahí que sean populares las botellas de un tamaño que cabe en la nevera, 180 ml x 4 = 720 ml. Se recomienda, por otra parte, tomar alcohol en su justa medida, sin abusar.



Las cuatro botellas de la izquierda son botellas de isshōbin (1 shō) y las dos botellas de la derecha son de yongōbin (4 gō). Son de una selección de sake un poco caro. (PIXTA)

Fotografía del encabezado: PIXTA.