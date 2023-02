Vivir en la era de la soltería: los jóvenes japoneses rompen con el estilo de vida tradicional

Los valores de los jóvenes están cambiando ahora que las desigualdades son más notables. En una encuesta realizada por la Fundación Nippon entre jóvenes que rondan los 18 años, solo el 13,7 % de las mujeres opinó que sin duda se casará.

Los resultados de la Encuesta sobre la conciencia de los jóvenes de 18 años, realizada por la Fundación Nippon entre 1.000 jóvenes de entre 17 y 19 años, reflejan que más del 40 % de las mujeres y de los hombres desea casarse en el futuro, un porcentaje que aumenta al 60 % si se incluye en el total a los encuestados que señalaron “Si hay que elegir, diría que sí”.

Sin embargo, cuando se les preguntó si realmente creían que contraerían matrimonio, solo el 19,2 % de los hombres y el 13,7 % de las mujeres se mostraron seguros de que lo harían.

Cuando se les preguntó por la razón por la que tenían pensado contraer matrimonio a los que contestaron “Seguro que sí” o “Puede que sí”, más del 60 % de las mujeres y los hombres dijeron que querían estar con la persona amada, mientras que el 44,2 % de las mujeres y el 36,3 % de los hombres dijeron que querían tener hijos. Resaltó el hecho de que actualmente el matrimonio y la crianza de los hijos no están necesariamente vinculados.

Cuando se preguntó a los que respondieron que “puede que no” o “nunca” se casarían el motivo de su elección, el 47,3 % de los hombres dijeron que “no tienen o no pueden encontrar pareja”, la proporción más alta. Por otra parte, el 52,3 % de las mujeres afirmó que “mentalmente es más cómodo estar sola”, mucho más que el 44,1 % que afirmó que “no tiene o no puede encontrar pareja”. Además, las mujeres parecen valorar más positivamente que los hombres las ventajas de no casarse: el 36,9 % afirma que no quiere criar hijos, el 35,1 % que no quiere perder su libertad y el 22,5 % que tiene otras prioridades aparte de la familia.

Fotografía del encabezado: PIXTA.