Comida para curar la resaca: la sopa de miso con almejas, el plato favorito

Por primera vez en tres años, los japoneses disfrutaron de las fiestas de fin de año y Año Nuevo sin restricciones por la pandemia. Seguramente muchas personas volvieron a sus lugares de origen y bebieron hasta tarde con sus amigos. Una encuesta revela qué desayunan los japoneses para aliviar la resaca.

Kakuyasu, una importante firma de venta de vinos y licores, llevó a cabo una encuesta entre las personas que están suscritas a su revista digital. En ella se les preguntó sobre los platos que más se les antojan cuando tienen resaca o los que les ayudan a aliviar los síntomas de la misma.

El 92,6 % de quienes respondieron dijo haber padecido resaca alguna vez, mientras que el 76,3 % de la proporción anterior señaló que tiene definida su “comida para la resaca”.

Cuando se les pidió que especificaran cuál era su “comida para la resaca”, el 61,5 % dijo que era la sopa de miso, la respuesta con más votos. El ingrediente más popular para esta sopa fueron las almejas. Entre las razones de su elección destacan que “creen que ayudan a aliviar rápidamente los malestares” y que “han escuchado que las almejas cuentan con ornitina, un componente que es bueno para el cuerpo”.

A la sopa de miso le siguieron el udon, soba, sopas, ochazuke, etc. Todos estos platos se caracterizan por ser ligeros y ricos en líquidos.

En contraste, también hay quienes prefieren platos fuertes tales como el ramen o el arroz con curri. Algunas de la razones para elegirlos fueron que las especias mejoran la circulación sanguínea y favorecen la sudoración, o que el comino es excelente para la descomposición del alcohol.

También se les preguntó si tenían alguna anécdota relacionada con su “comida para la resaca”. Una persona dijo: “La primera vez que me emborraché con sake, mi madre me preparó una sopa de miso con almejas y me alivió”. Otras mencionaron: “Después de emborracharme en una fiesta de fin de año, a la mañana siguiente mi esposa me hizo un plato de udon con tofu frito y mejoré”, “Tuve una resaca estando en el extranjero, como no había sopa de miso me recuperé con las naranjas del desayuno del hotel. Desde entonces, el jugo de naranja es mi ‘comida para la resaca’”.

La encuesta se llevó a cabo entre el 6 y el 11 de diciembre de 2022. Se recibieron respuestas de aproximadamente 300 personas.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: PIXTA.)