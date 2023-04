Los Fujiwara aún existen: apellidos comunes en Japón (II)

Si un japonés nos enseña el álbum de graduación de su instituto podremos ver, en la foto general, a Satō a su derecha, y Katō a su izquierda. Y en el centro al profesor, Itō sensei. Históricamente, la parte “fuji” del apellido Fujiwara ha hecho que muchos japoneses lleven apellidos con su otra lectura, “tō”. Repasamos su origen, y el de los otros apellidos japoneses más comunes, entre los puestos 4 y 10.

Los otros apellidos más comunes de los japoneses (puestos 1 a 3 se pueden ver aquí.)

Puesto Apellido Número de personas 4 Tanaka 田中 1.350.000 5 Watanabe 渡辺 (varias escrituras) 1.150.000 6 Itō 伊藤 1.100.000 7 Yamamoto 山本 1.090.000 8 Nakamura 中村 1.070.000 9 Kobayashi 小林 1.040.000 10 Katō 加藤 870.000

El cuarto apellido: Tanaka 田中

Se trata de un apellido registrado en varias fuentes históricas, incluyendo el antiquísimo Kojiki.

Amatsuhikone no Mikoto, uno de los cinco dioses masculinos que nacieron de la unión sagrada entre Amaterasu Ōmikami y Susanō no Mikoto, tuvo como descendiente a alguien llamado Yamato no Tanaka no Atai. Fue el primer Tanaka de la historia.

El Kojiki no deja de ser una recopilación de mitos, y si leemos de forma más práctica y literal el apellido veremos que significa tanbo no naka: “en medio de arrozales”; es decir, que es un apellido cuya aparición, en una cultura basada en el cultivo de arroz como la japonesa, podemos considerar muy natural. El hecho de que sea más común en el oeste de Japón probablemente tiene que ver con que las técnicas de cultivo de arroz llegaron desde el continente asiático cruzando el mar, hasta Kyūshū.



Cuando Susanō no Mikoto mordió la joya magatama de la diosa Amaterasu Ōmikami nacieron cinco dioses. Yamato no Tanaka no Atai fue descendiente de uno de ellos. (Archivos Nacionales de Japón)

El quinto apellido: Watanabe 渡辺 (con diversas escrituras)

Minamoto no Tsuna, tataranieto de Minamoto no Tōru, hijo de Saga (el 52.º emperador de Japón), se mudó a Watanabe no Tsu (en Osaka) y tomó el nombre de Watanabe no Tsuna. Se trata del primer Watanabe del que tenemos noticia.

Watanabe no Tsuna pasó a ser subordinado directo de Minamoto no Yorimitsu (el tercero de la familia de los Minamoto, de gran importancia en la historia de Japón). Se cuenta que fue un hombre audaz, de gran habilidad marcial, y esto dio origen a una leyenda según la cual Watanabe ayudó a Minamoto a poner fin a la vida del ogro Shutendōji, que vivía en el monte Ōeyama (en el norte de la prefectura de Kioto). Esta historia apareció en la recopilación de cuentos Otogizōshi, y se hizo muy famosa.



Minamoto y sus guerreros luchan contra el ogro Shutendōji, en la cima del monte Ōeyama; entre ellos está Watanabe. Del cuadro Minamoto no Yorimitsu Ōeyama oni taiji. (Archivos del Anexo Cultural de la Biblioteca Central de Tokio)

Los descendientes de Watanabe no Tsuna formaron un grupo de samuráis bajo el mismo nombre, y apoyaron militarme a Minamoto no Yoshitsune desde el bando de Genji, durante la Guerra de Genpei (1180 – 1185). El “Tsu” (津) original del topónimo Watanabe no Tsu significa “puerto”, y se cree por ello que hace referencia a la marina que controlaba las zonas costeras; por eso este apellido es escaso en prefecturas del interior, como Gunma o Nagano.

El sexto apellido: Itō 伊藤

La razón por la que estos apellidos cuentan con la sílaba “tō” (藤) es, como en el caso del apellido más común, Satō, para seguir la corriente de los Fujiwara (recordemos que “tō” es la otra lectura de la letra “fuji”). Bitō Motokage, de la rama Hidesato de la Casa del Norte del clan Fujiwara, se mudó a la provincia de Ise (en la prefectura de Mie). De ahí que aunara en su nuevo nombre el “I” (伊) del lugar y el “tō” (藤) de Fujiwara.

La familia Itō sirvió al clan Taira, pero cuando este fue derrotado en la Guerra de Genpei, se diseminó por las provincias de Owari (prefectura de Aichi) y Mino (prefectura de Gifu). En la actualidad son muy numerosos en las prefecturas de Mie, Aichi y Gifu.



Fujiwara (Itō) no Kagekiyo, conocido como Akushichi Byōe, fue un valeroso guerrero que luchó en la Guerra de Genpei. Era descendiente del antepasado de todos los Itō, Bitō Motokage. Del cuadro Bushō gōketsu nishikiejō Akushichi Byōe Kagekiyo. (Archivos del Anexo Cultural de la Biblioteca Central de Tokio)

El séptimo apellido: Yamamoto 山本

Proviene de Yama no fumoto (山の麓, el pie de la montaña). Dado que cerca de un 70 % del territorio japonés está compuesto de montañas y colinas, no es de extrañar que existan Yamamotos en todas sus regiones.

El octavo apellido: Nakamura 中村

Existe una teoría de peso según la cual se solía llamar nakamura (literalmente, “centro del pueblo”) a la parte central de un asentamiento, y las personas que residían allí adoptaban ese nombre como apellido. Por mucho que hubiera arrozales, y por tanto familias de apellido Tanaka, el centro del pueblo era siempre Nakamura. Era característico que muchas de las familias que habitaban en el centro fueran de samuráis, en general.

El noveno apellido: Kobayashi 小林

Proviene de chiisana hayashi (小さな林), que significa “pequeña arboleda”.

En Kobayashi, ciudad de Fujioka, en la prefectura de Gunma, existió un grupo de samuráis descendientes del clan Kanmu Heishi y conocido como los Kobayashi, que fue bastante influyente durante el periodo Kamakura; se ha señalado que ellos pudieron haber sido el origen de los Kobayashi en la región de Kantō. Existe también el topónimo Kobayashi en las ciudades de Iida, en la prefectura de Nagano, y de Mobara, en la prefectura de Chiba; se cree que ambas fueron gobernadas por familias locales con ese apellido.

El décimo apellido: Katō 加藤

El primer japonés con este apellido fue Fujiwara no Kagemichi, que provenía de la Casa Norte del clan Fujiwara. Kagemichi, que se había destacado durante la Guerra Zenkunen (“de los primeros nueve años”, 1051-1062) librada en Ōshū (Tōhoku), fue posteriormente nombrado suke (un cargo de alto rango) para la provincia de Kaga (prefectura de Ishikawa). El samurái pasó a ser conocido como Kaga no Fujiwara (el “Fujiwara de Kaga”), y este apelativo se abrevió a Katō. Sus descendientes se trasladaron a la provincia de Mino y de ahí se expandieron hacia el este; en la actualidad son más numerosos en todas las áreas de Chūbu, Kantō y Tōhoku que en su punto de origen, en Ishikawa.

Referencias

La lista de los diez apellidos más numerosos y el texto del artículo se basan en Ketteiban omoshiroi hodo yoku wakaru! Kamon to myōji (Edición definitiva – Los kamon y los apellidos japoneses, bien explicados de forma interesante, de Takazawa Hitoshi y Morioka Hiroshi; Ed. Tōzai). Las estadísticas provienen del artículo “Los apellidos de los japoneses”, de la página web https://office-morioka.com/.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Pixta)