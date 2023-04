Más de la mitad de los extranjeros empleados en Japón quiere teletrabajar desde su país

Las prácticas laborales en Japón han cambiado considerablemente en los últimos años, pero el sistema de promoción por antigüedad sigue siendo una barrera insalvable. Si atendemos a las opiniones objetivas que nos llegan desde fuera de nuestras fronteras, podemos crear un entorno laboral más propicio que contribuya a desplegar también el potencial de los japoneses.

El portal de información para buscar trabajo dirigido a estudiantes extranjeros Ryukatsu, gestionado por la empresa Originator (sede central en Tokio), encuestó a estudiantes de otros países registrados en la web que trabajan en Japón. En una pregunta multirrespuesta sobre los aspectos positivos de trabajar en Japón, la opción más elegida fue “Tengo estabilidad laboral” (54 %). En segundo lugar, con menos de la mitad de respondientes que la primera, quedó “Puedo trabajar en lo que quiero” (25,8 %). El contrato de larga duración, tan establecido en las empresas japonesas, es un atractivo para los trabajadores extranjeros ante la incertidumbre económica que sigue reinando a nivel mundial.

Por otro lado, cuando se preguntó por los aspectos negativos de trabajar en Japón, las respuestas más comunes fueron “Los sueldos no son altos” (51,6 %), “No se nos tiene consideración por no hablar japonés nativo” (30,6 %), “Los extranjeros no accedemos a aumentos de sueldo o de categoría” (29 %) y “Hacemos muchas horas extras” (27,4 %).

Los resultados señalan que, para que los trabajadores extranjeros se desarrollen y se integren en el entorno laboral nipón, es necesario transformar la mentalidad de los trabajadores japoneses y cambiar tanto el sistema de evaluación del personal como la forma de trabajar.

Más de la mitad de los encuestados, concretamente un 54,8 %, mencionaron “Vacaciones largas para volver a mi país o posibilidad de teletrabajar desde allí” como ventajas que desearían tener para seguir trabajando en Japón. Los otros dos factores favorables más elegidos fueron “Un sistema objetivo para evaluar el rendimiento laboral (meritocracia)” (41,9 %) y “Un sistema de apoyo a la obtención de certificaciones” (39,5 %).

Los principales motivos por los que los encuestados perciben que les cuesta mejorar sus competencias o progresar en su carrera fueron “Los extranjeros están en desventaja para subir de categoría” y “La antigüedad se valora más que la capacidad”. Muchos se quejaron del sistema de evaluación en la sección de comentarios de la encuesta, donde escribieron cosas como “Los aumentos de categoría deberían basarse en los méritos, no en la antigüedad” o “Hay que mejorar la forma de evaluar a los extranjeros. Si nos aplican los mismos criterios que a los japoneses, no podemos lograr un aumento de sueldo por la barrera idiomática”.

La encuesta, orientada a trabajadores extranjeros en Japón (en activo o que trabajaron allí anteriormente), se llevó a cabo en febrero de 2023. Estaba disponible en japonés y en inglés, y se recopilaron 124 respuestas válidas.

