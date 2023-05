Los mensajes de los líderes internacionales del G7 en el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima

Hiroshima, ciudad afectada por el bombardeo atómico de 1945, fue la sede de una cumbre del G7. Varios líderes internacionales dejaron un mensaje en el libro de visitantes del Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima.

Kishida Fumio, primer ministro de Japón

Con motivo de una cumbre de la que fui anfitrión y que quedará registrada en los anales de la historia, los mandatarios del G7 nos reunimos aquí con el objetivo de materializar un mundo libre de armas nucleares.

歴史に残るG7サミットの機会に議長として各国首脳と共に「核兵器のない世界」を目指すためにここに集う。



Kishida Fumio, primer ministro de Japón.

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos

Espero que las historias de este museo nos recuerden que todos tenemos la obligación de crear un futuro pacífico. Trabajemos juntos para que un día las armas nucleares desaparezcan finalmente y eternamente del mundo. ¡Mantengamos la fe!

May the stories of this museum remind us all of our obligations to build a future of peace. Together let us continue to make progress toward the day when we can finally and forever rid the world of nuclear weapons. Keep the faith!



Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.

Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido

Shakespeare dijo: “hay que expresar la tristeza con palabras”. No obstante, expuestas al destello de la bomba atómica no se entienden las palabras. El lenguaje no alcanza a describir el horror y el sufrimiento que padeció la gente de Hiroshima y Nagasaki. Lo que podemos asegurar con todo nuestro corazón es que no se repetirá.

Shakespeare tells us to “give sorrow words.” Yet language fails in the light of the bomb’s flash. No words can describe the horror and suffering of the people of Hiroshima and Nagasaki. But what we can say, with all our hearts, and all our souls, is no more.



Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido.

Emmanuel Macron, presidente de Francia

Con emoción y compasión, debemos contribuir al deber de mantener vivo el recuerdo de las víctimas de Hiroshima. La única batalla que vale la pena luchar es aquella que busca la paz.

Avec émotion et compassion, il nous appartient de contribuer au devoir de mémoire des victimes d’Hiroshima et d’agir en faveur de la paix, seul combat qui mérite d’être mené.



Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá

Canadá rinde un tributo solemne a todas las vidas perdidas, el indescriptible dolor de los damnificados por la bomba atómica y el inmenso sufrimiento del pueblo de Hiroshima y Nagasaki. Su historia quedará grabada para siempre en nuestros corazones.

Canada pays solemn tribute to the many lives lost, the unspeakable grief of the Hibakusha, and the immense suffering of the people of Hiroshima and Nagasaki. Votre histoire restera à jamais gravée dans notre conscience collective.



Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Olaf Scholz, canciller de Alemania

Este lugar nos recuerda un sufrimiento inimaginable. Hoy nos hemos reunido para renovar con determinación férrea la promesa de proteger la paz y la libertad. No se debe repetir una guerra nuclear.

Dieser Ort erinnert an unfassbares Leid. Heute erneuern wir hier gemeinsam mit unseren Partnern das Versprechen, Frieden und Freiheit mit aller Entschlossenheit zu schützen. Ein nuklearer Krieg darf nie wieder geführt werden.



Olaf Scholz, canciller de Alemania.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Hoy, detengámonos un momento para rezar una oración. Hoy, recordemos que no existe nada peor que la penumbra. Hoy, recordemos el pasado y proyectemos un futuro repleto de esperanzas.

Oggi ci fermiamo e restiamo in preghiera. Oggi ricordiamo che l’oscurità non ha avuto la meglio. Oggi ricordiamo il passato per costruire, insieme, un futuro di speranza.



Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Charles Michel, presidente de la Unión Europea

Hace aproximadamente 80 años sucedió una terrible tragedia en este lugar. Esto nos recuerda una vez más qué es y por qué es lo que nosotros, el G7, debemos proteger: la paz y la libertad. Porque son el deseo más grande de la humanidad.

An immense tragedy took place here almost 80 years ago. It reminds us what we—as G7—are defending. And why we are defending it. Peace and freedom. Because it’s what all human beings want most.



Charles Michel, presidente de la Unión Europea.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Lo sucedido en Hiroshima sigue acechando a la humanidad. Esto nos recuerda explícitamente el terrible costo de la guerra y nuestra obligación eterna de proteger y preservar la paz.

What happened in Hiroshima is still today haunting humanity. It is a stark reminder of the terrible cost of war—and our everlasting duty to protect and preserve peace.



Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

La visita al museo me ha dejado una fuerte impresión. Ningún país del mundo debería experimentar este dolor ni esta destrucción. En nuestros días no hay lugar en el mundo para amenazas con armas nucleares.

Глибоко вражений відвіданням Музею. Жодна держава світу не має пережити такий біль і руйнування. Ядерному шантажу не місце в сучасному світі.



Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

(Traducido al español del original en japonés. Todas las fotografías del libro de visitantes son de Jiji. Las versiones en japonés son traducciones provisionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Fotografía del encabezado: los líderes del G7 escribiendo mensajes en el libro de visitantes luego de su recorrido por el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, Reuters)