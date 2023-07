Los padres japoneses, preocupados por los efectos que ChatGPT podría tener en el desarrollo de sus hijos

ChatGPT, la inteligencia artificial generativa de la empresa estadounidense OpenAI, se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Muchos padres japoneses se mostraron preocupados sobre la influencia que podría tener en el desarrollo de sus hijos.

CyberOWL (distrito de Shibuya, Tokio) preguntó a 508 padres de alumnos de tercero de primaria a tercero de instituto de todo Japón sobre el uso de ChatGPT entre sus hijos. La encuesta se hizo a través de Terakoya Plus, un sitio web de información sobre academias preparatorias y actividades extraescolares. No pasa un día sin que veamos ChatGPT en la televisión o en los periódicos, aunque cuando se preguntó a los padres si habían utilizado esta tecnología, solo el 30,3 % respondió de manea afirmativa. Las tres formas más comunes de utilizarlo fueron: “probarlo”, “mandarle que redactara un texto” e “investigar algo”.

Cuando se preguntó a aquellos que afirmaron no haberlo utilizado nunca, un 70 % del total, por sus razones, el 30,3 % dijo que no sentía la necesidad de usarlo y el 24,1 % que no sabía cómo hacerlo. El restante 17,2 % ni siquiera había oído hablar del ChatGPT.

Cuando se les preguntó si sus hijos conocían ChatGPT, el 39,7 % confesó que lo conocían, el 32,9 % no y el 27,4 % no lo sabía. Entre los padres que informaron que sus hijos habían utilizado ChatGPT, algunos dijeron que lo utilizaban “solo por diversión”. El padre de un estudiante de segundo curso de instituto comentó que su hijo se divierte “escribiendo preguntas retorcidas que ChatGPT no pueda responder”, mientras que el padre de un estudiante de primer curso de instituto, coincidiendo con otros, dijo que su hijo utilizó esta tecnología como apoyo a sus estudios: “se quedó atascado en una redacción y lo utilizó para pedir consejo”, comentó.

Cuando se les preguntó si les preocupaba que sus hijos utilizaran ChatGPT, el 64,2 % de los padres en total se mostraron “preocupados” o “algo preocupados”. Por otro lado, solo el 44,1 % de los padres que habían utilizado ChatGPT dijeron estar preocupados, una cifra bastante inferior en comparación al 72,9 % de los padres que nunca lo habían utilizado.

Cuando se les preguntó qué les preocupaba, muchos padres citaron su preocupación por el deterioro de la capacidad de razonamiento y por creer en información errónea.

Fotografía del encabezado: PIXTA.