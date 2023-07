Más del 60 % de las empresas japonesas utilizan o están considerando el uso de la IA generativa

Chat GPT, la inteligencia artificial generativa de la empresa estadounidense OpenAI, aparece ahora habitualmente en las noticias. La IA puede ayudar a aumentar la productividad y aportar nuevas oportunidades de negocio. No obstante, muchas empresas no tienen tan clara su utilidad.

En una encuesta realizada por Teikoku Databank a empresas japonesas sobre el uso de programas de IA generativa, el 9,1 % afirmó que ya había adoptado esta tecnología en sus operaciones. El total de empresas que contestó que la estaba utilizando o considerando su uso superó el 60 %, aunque un 52,0 % corresponde a aquellas que están estudiando su adopción. De hecho, un desglose de las que están considerando su uso muestra que el 14,2 % estaba considerando su uso en concreto y el 37,8 % aún no tiene claro cómo servirse de esta tecnología, lo que sugiere que la situación se encuentra aún en estado de tanteo.

El 17,7 % confesó que no tiene intención de utilizarla, el 5,6 % que “no está autorizado su uso en el trabajo”, el 4,3 % contestó que no lo sabía y el 11,4 % que no entiende cómo se usa.

Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el porcentaje de las que utilizan una IA: han adoptado su uso el 13,1 % de las grandes empresas, el 8,5 % de las pequeñas y medianas empresas y el 7,7 % de las empresas de menor escala encuestadas. Por otra parte, aquellas en las que no está autorizado el uso de esta tecnología son en su mayoría también grandes empresas, con un 11,4 %. En muchos casos, las grandes empresas parecen ser prudentes a la hora de adoptar sistemas de IA generativa: “Todo el grupo tiene prohibido utilizar la IA generativa debido al riesgo de que se filtre información”, comentó una empresa de fabricación de maquinaria eléctrica.

Cuando se preguntó a las empresas que utilizan o están considerando utilizar IA generativa sobre el tipo de sistema que han utilizado o les gustaría utilizar (respuestas múltiples), el porcentaje más alto (93,1 %) correspondió a “tipos integrales” que generan texto y código, como ChatGPT, seguido de la “generación de imágenes” (14,3 %) y la “generación de voz, música y vídeo” (7,4 %).

Fotografía del encabezado: PIXTA.