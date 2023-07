El vertido de las aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi: una cronología

El Gobierno de Japón planea comenzar las operaciones de vertido en el océano de las aguas tratadas de Fukushima Dai-ichi alrededor del verano. Un informe del OIEA afirma que el plan cumple la normativa internacional. No obstante, el sector pesquero y varios países vecinos siguen expresando su oposición.

El 4 de julio de 2023 el Organismo Internacional de Energía Atómica presentó un informe exhaustivo al primer ministro japonés Kishida Fumio respecto al vertido en el océano del agua tratada de la centrla nuclear de Fukushima Dai-ichi. En dicho informe, el OIEA concluyó que el plan era “coherente con las normas de seguridad internacionales”. El informe también recoge la opinión de que los efectos de la liberación de agua tratada para el cuerpo humano y el medioambiente serán “insignificantes”.

El agua contaminada con radiactividad generada en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, gestionada por TEPCO, se purifica con sistema de procesamiento de líquidos avanzado (ALPS, por sus siglas en inglés) para eliminar la mayoría de sustancias radiactivas. Sin embargo, el tritio, que tiene características similares al hidrógeno, no se puede extraer, y TEPCO lo ha venido almacenando en tanques in situ como “agua tratada”. No obstante, la capacidad de almacenado está llegando a un límite, razón por la que el Gobierno decidió en abril de 2021 verter al océano dicha agua. El plan es diluir la concentración de tritio del agua tratada con agua de mar a menos de 1/40 del valor estándar nacional y luego liberarla aproximadamente a 1 kilómetro de la costa de la central nuclear. El primer ministro Kishida tomará la decisión final sobre la fecha de inicio de las operaciones, que se ha fijado como “alrededor del verano”. Sin embargo, además de los sectores que participan en la industria pesquera nacional, también hay una fuerte reacción de países y regiones de Asia como China y Hong Kong.

Antecedentes al problema del agua tratada de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi

(Los acontecimientos se describen en orden cronológico opuesto de arriba abajo)

Alrededor de febrero 2024 Se espera que la capacidad de los tanques de almacenamiento de agua tratada alcance su límite. Alrededor del verano de 2023 Se prevé el inicio del vertido del agua tratada. 7 de julio de 2023 El Gobierno surcoreano anuncia los resultados de su propia verificación sobre el vertido de agua tratada al mar, afirmando que cumple la normativa internacional en consonancia con lo afirmado por el OIEA. Según sus resultados, el vertido de agua tratada al mar “tendrá escaso impacto en las aguas surcoreanas”. 4 de julio de 2023 El informe exhaustivo del OIEA afirma que el plan japonés es “coherente con las normas de seguridad”. 28 de junio de 2023 Se anuncia la finalización de las obras necesarias de TEPCO y la Comisión Reguladora Nuclear realiza una inspección previa al uso. 22 de junio de 2023 La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras “insta enérgicamente al Estado a que aborde el problema con plena responsabilidad” en una resolución especial. 23 mayo de 2023 Expertos surcoreanos visitan la central nuclear. Agosto de 2022 Con la aprobación por parte de la prefectura de Fukushima y las ciudades de Okuma y Futaba, TEPCO inicia la construcción de las instalaciones de vertido. Julio de 2022 La Comisión Reguladora Nuclear aprueba el plan de liberación del agua tratada de TEPCO. Septiembre de 2021 El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inicia la verificación de seguridad. Agosto de 2021 TEPCO expresa que liberará agua tratada a aproximadamente 1 kilómetro de la costa. Abril de 2021 La Administración de Suga opta por el vertido del agua tratada al mar. Febrero de 2020 Un subcomité gubernamental publica un informe que muestra la “liberación oceánica” y la “liberación de vapor de agua” como opciones realistas. Mayo de 2016 La reunión de expertos del Ministerio de Economía, Comercio e Industria emite un informe en el que se afirma que “la liberación de agua tratada al océano tiene el período más corto y es el método más barato”. Agosto de 2015 El Gobierno y TEPCO prometen a la Federación de Cooperativas Pesqueras de la prefectura de Fukushima que “no se llevará a cabo ninguna operación sin la comprensión de los involucrados”. Marzo de 2013 Instalan un sistema de procesamiento de líquidos avanzado (ALPS) que elimina la mayoría de las sustancias radiactivas del agua contaminada de la central nuclear y comienza su funcionamiento de prueba. 11 de marzo de 2011 Se producen el Gran Terremoto del Este de Japón y el accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, gestionada por TEPCO.

Fotografía del encabezado: El primer ministro Kishida Fumio (4 de julio de 2023 por la tarde, Oficina del Primer Ministro) recibe un informe exhaustivo del secretario general Grossi del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el plan para liberar agua tratada de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi al océano. (Reuters)