El 64 % de los jóvenes de 18 años pidieron la tarjeta My Number por los puntos de regalo

El sistema de la tarjeta de identificación My number ha sido motivo de polémica a causa de una serie de problemas como la entrega errónea de certificados o su vinculación con los datos de otras personas. ¿Cómo han percibido los jóvenes la respuesta dada por el Gobierno al respecto?

El sistema de la tarjeta de identificación My Number ha sido motivo de polémica debido a una serie de problemas como la emisión de certificados erróneos, la concesión de puntos a personas distintas al titular o el registro de datos del seguro médico de las personas equivocadas.

La Fundación Nippon preguntó a 1.000 personas de entre 17 y 19 años su opinión sobre esta tarjeta y sobre la respuesta del Gobierno a problemas con la gestión de la información personal en su sistema. Este estudio se llevó a cabo a mediados de julio de 2023 y los resultados fueron recogidos en la Encuesta sobre la conciencia de los jóvenes de 18 años.

Casi el 80 % de los encuestados (78,5 %) afirmaron haber obtenido la tarjeta My Number (incluidos los que estaban tramitando su expedición). La proporción de encuestados que respondieron “la solicité yo mismo” (41,5 %) y “la solicitaron mis padres” (37,0 %) fue prácticamente similar.

Cuando se pidió a quienes tenían una tarjeta My Number que enumeraran hasta tres razones para solicitarla, la inmensa mayoría (64,1 %) dijo que podía conseguir puntos (los cuales se pueden utilizar en tarjetas monedero), seguidos por el 49,2 % que dijo que podía utilizarla como documento de identidad y el 28,2 % que contestó que se la habían recomendado familiares u otras personas.

Por otra parte, el 39,9 % de los que no tenían la tarjeta My Number adujeron como motivo la “preocupación por la seguridad y el tratamiento de datos personales”. Le siguen “los trámites son engorrosos” y “no perjudica a mi vida el no tenerla”.

En cuanto a la respuesta dada por el Gobierno japonés al escándalo de los errores relacionados con el sistema My Number, el 70,8 % de los encuestados dijo estar al tanto de los problemas, como el registro incorrecto de la información vinculada a la tarjeta. Un 57 % opinó que la respuesta del Ejecutivo fue “más bien inapropiada” o “inapropiada”, un porcentaje significativamente superior al de aquellos que contestaron que fue “apropiada” y “más bien apropiada”, que fue del 18,1 %.

En cuanto a lo que esperan de su tarjeta My Number en el futuro, el 33,5 % dijo que debería utilizarse como carné de estudiante, el 29,0 % que debería instalarse en todos los modelos de smartphone y el 26,8 % que debería utilizarse como carné de conducir, mientras que el 31,8 % dijo no tener ninguna expectativa concreta al respecto.

