Más del 60 % de los japoneses come casi siempre los platos típicos en Nochevieja y Año Nuevo

Un año más está a punto de terminar. Los grandes almacenes y restaurantes venden ahora la comida osechi, típica de Año Nuevo. En estas fechas muchos esperan disfrutar la tortilla datemaki o la pasta de castañas kurikinton.

En febrero de 2023, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón llevó a cabo la Encuesta sobre la conciencia de la cultura gastronómica japonesa para el ejercicio fiscal 2022. De carácter virtual, contó con la participación de 3.000 hombres y mujeres de 20 a 69 años de todo el país que fueron seleccionados de entre las nueve regiones en las que se dividió el territorio japonés a través de un muestreo estratificado proporcional según su sexo y edad.

Con respecto a si consumen platos tradicionales en fechas especiales, el 64,4 % respondió que casi siempre lo hace en Año Nuevo y Nochevieja (osechi, fideos toshikoshi-soba o caldos zōni, etc.), el 34,4 % que hace lo propio en el festival setsubun en febrero (sojas secas fukumame, rollos ehōmaki, guisado de sardinas, etc.) y el 19,3 %, en los festivales momo no sekku y tango no sekku (chirashi-zushi, pastelillos kashiwamochi y chimaki, etc.).

En contraste, más del 40 % dijo que casi nunca come platos típicos de las higan, (pastelillos botamochi y ohagi, etc.) y bon (fideos sōmen, pastelillos botamochi, etc.), ambas celebraciones budistas en honor de los espíritus de los antepasados, y más del 50 % dijo que tampoco lo hace durante los festivales de otoño (chirashizushi, comida local tradicional, etc.).

Con respecto a las festividades no tradicionales de Japón, el 49,9 % respondió que casi siempre consume platos típicos de Navidad (pollo y pasteles), mientras que el 47,3 % dijo que lo hace en los cumpleaños de miembros de su familia (arroz con judías rojas sekihan o pasteles, etc.). Estos resultados, comparados con los de la edición anterior de 2019, revelan que cada vez más personas consumen platos típicos de Navidad, cumpleaños y setsubun.

Por otra parte, el 29,2 % de quienes respondieron que comen platos tradicionales de Año Nuevo y Nochevieja dijo que los preparan ellos mismos o sus familiares, mientras que el 51,4 % respondió que prepara algunas cosas y otras, las compra. Solo el 13,7 % dijo que compra absolutamente todo ya hecho.

Fotografía del encabezado: PIXTA.