La tasa de contratación preliminar entre los estudiantes extranjeros en Japón fue del 52,5 % en julio de 2023

La tasa de contratación preliminar entre los estudiantes extranjeros fue un 30 % inferior a la de los estudiantes japoneses.

En Japón está aumentando la necesidad de contratar estudiantes extranjeros para compensar la grave escasez de mano de obra que acompaña a la recuperación de la actividad económica. Una encuesta realizada entre los estudiantes extranjeros registrados en un sitio web de información sobre búsqueda de empleo de la empresa DISCO (362 respuestas válidas) reveló que la tasa de contratación preliminar (incluidas las intenciones de contratación) en julio de 2023 fue del 52,5 %, 4,5 puntos más que en el mismo periodo del año anterior (48,0 %). Se trata de la cifra más alta desde que se aplicó el sistema del calendario actual a los graduados en 2017, lo que indica una mejora del entorno laboral. Sin embargo, sigue existiendo una brecha significativa respecto al 86,0 % de los estudiantes japoneses.

Un 62,1 % de los estudiantes extranjeros, incluidos los que han recibido contratos preliminares de empleo, siguen buscando trabajo, más del doble que el 25,7 % de los estudiantes japoneses en el mismo periodo.

Mientras que los estudiantes japoneses empiezan a buscar trabajo entre abril y junio de su penúltimo año, muchos estudiantes extranjeros empiezan a buscar trabajo en abril de su último año, y se cree que la diferencia en el inicio de sus actividades de búsqueda de trabajo también afecta a su progreso. Algunos estudiantes extranjeros comentaron que no podían buscar trabajo con tranquilidad si no habían terminado su tesis (Taiwán), y que no podían prepararse a tiempo porque muchas empresas cerraban sus actividades de contratación temprano (Vietnam).

La aptitud para la comunicación es la habilidad que tanto los estudiantes extranjeros como los japoneses desean que sea más valorada por las empresas, aunque los estudiantes extranjeros muestran un porcentaje mayor (58,3 %) que los japoneses. Las siguientes habilidades indicadas por orden son las habilidades lingüísticas, las habilidades académicas básicas y las habilidades para abordar las diferentes culturas. Muchos estudiantes extranjeros esperan que las empresas valoren las habilidades que han desarrollado a través de su experiencia estudiando en el extranjero.

Fotografía del encabezado: PIXTA.