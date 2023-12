El 70 % de las empresas de taxi tienen menos personal que hace 10 años

A finales de agosto de 2023 había aproximadamente 230.000 taxistas en Japón. El número disminuyó aproximadamente un 20 % respecto a finales de marzo de 2019 debido a la crisis de la COVID-19. La demanda se ha recuperado rápidamente a medida que las actividades sociales se han ido normalizando.

El rápido aumento de la demanda de viajes turísticos y de negocios tras el fin de la pandemia del nuevo coronavirus y la relajación de las restricciones para viajar ha provocado una creciente escasez de taxistas. Una encuesta realizada por Teikoku Databank sobre el número de empleados en 2.428 empresas que operan servicios de taxis y de automóviles para el transporte con conductor en Japón reveló un descenso en el número de empleados en 1.691 compañías, el 69,7 % del total, en comparación con la cifra registrada en 2013. De ellas, 352 empresas (14,5 %) habían experimentado una “disminución del 50 % (la mitad) o más” respecto a hace 10 años.

En cuanto a la proporción de empresas de taxis que han reducido a la mitad el número de empleados por prefectura (ubicación de la sede central), la mayor proporción corresponde a la prefectura de Ibaraki (29,2 %), seguida de la de Kagawa (29,0 %) y la de Nara (25,0 %). Muchas empresas de zonas urbanas con gran demanda, como Saitama (17,1 %) y Osaka (16,9 %), también han reducido su plantilla a la mitad.

En 2020, el primer año de la pandemia de la COVID-19, más del 80 % de las empresas de taxi estaban en números rojos, pero en 2022 el porcentaje se redujo al 46,7 %. El actual entorno de beneficios está mejorando gracias a la recuperación de la demanda, así como al aumento de la tarifa máxima de partida. Sin embargo, no tienen capacidad suficiente para subir los salarios y no es fácil resolver la escasez de personal, ya que “los empleados que cambiaron de trabajo o se marcharon a otras empresas del mismo sector o de otros sectores debido a la crisis del nuevo coronavirus no han vuelto” y “los jóvenes no se presentan a las solicitudes de trabajo”.

El debate sobre los pros y los contras de levantar la prohibición del “transporte compartido”, en el que conductores de a pie utilizan sus propios coches para transportar pasajeros a cambio de una tarifa, está cobrando fuerza. Algunos en el sector del taxi temen que provoque un nuevo éxodo de empleados por el aumento de la competencia, y que haya muchos problemas para garantizar la seguridad.

