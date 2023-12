“Empresas negras”: largas jornadas, y horas extra no remuneradas

Para un empleado resulta amargo tener que seguir instrucciones contra su voluntad, o verse sometido a presiones silenciosas. Si un trabajador no se siente con valor para negarse a algo irregular, puede pertenecer, sin saberlo, a una “empresa negra”.

Aunque en los últimos años ha aumentado en buena medida la concienciación sobre la reforma del estilo de trabajo y el cumplimiento de las reglas, en Japón siguen existiendo muchas de las llamadas “empresas negras”, que fijan cuotas excesivas de trabajo y obligan a sus empleados a trabajar muchas horas.

En una encuesta realizada por la consultora de gestión y organización Shikigaku (con sede en Tokio) entre empleados de empresas de entre 20 y 59 años de todo Japón, el 38,6 % afirmó haber trabajado o trabajar actualmente para una empresa negra.

A la pregunta de si seguirían instrucciones de su empresa para hacer “cosas irregulares”, incluidos actos incorrectos o ilegales, el 6,1 % dijo que seguiría las instrucciones y el 50,2 % dijo que podría llegar a seguirlas si no tuviera más remedio. Así se ha revelado que los empleados también están participando en los actos irregulares de las empresas negras, aunque no lo hagan activamente.

El 79 % de los que habían trabajado para una empresa negra dijeron que no habían consultado a la empresa sobre ningún incidente “irregular”, lo que sugiere que existía un sentimiento de resignación, que pensaban que no tenía sentido consultar a la empresa.

Cuando se preguntó a quienes habían trabajado en una empresa negra qué aspectos de la empresa les parecían “irregulares”, la respuesta más común fue la “elevada renuncia de empleados” (44,0 %), seguida de las “largas jornadas laborales” (39,7 %) y de “horas extraordinarias no pagadas” (38,0 %): la lista iba encabezada, pues, por los aspectos relacionados con la jornada laboral. Algunas respuestas también indicaron: “Para cumplir con el límite de horas impuesto por la ley de reforma del estilo de trabajo, la mitad de las horas extra las consideraban descansos”, y “Aunque hacía 100 horas extra al mes de media, luego me decían que era demasiado y me recortaban el pago”, actos claramente ilegales.

Imagen del encabezado: PIXTA.