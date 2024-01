El 68,2 % de los casados en Japón no suele tener relaciones sexuales

Solo el 32 % de las personas casadas perciben que no les falta sexo con su pareja. Es muy plausible que este factor tenga una relación directa con la actual disminución de la natalidad en la sociedad japonesa.

Cuando la empresa desarrolladora de sistemas Raison d’être (con sede en el distrito de Shinjuku, Tokio) preguntó a 4.000 personas casadas de entre 20 y 59 años de todo el país (500 por sexo y por grupo de edad) sobre las relaciones sexuales con su cónyuge, el 43,9 % dijo que no tenía relaciones sexuales y el 24,3 % que casi no las tenía. Se descubrió así que el 68,2 % de las personas casadas tienden a llevar una vida sexual poco activa con sus parejas.

Por sexo y edad, la proporción de mujeres sin o con poco sexo pasa del 51,0 % en su veintena al 67,8 % en su treintena. En particular, las que carecen totalmente de sexo aumentan más del doble, del 16,4 % al 39,2 %. Los hombres también experimentan un aumento: del 53,4 % en su veintena pasan al 71,4 % en su treintena, y del 25,2 % al 41,8 % en el grupo de los que carecen totalmente de sexo.

Cuando se les preguntó si se llevaban bien, el 66,0 % de las personas casadas que no carecen de sexo dijeron tener una relación “buena” o “relativamente buena”, mientras que el 57,2 % de las personas casadas que tienden a no tener relaciones sexuales aseguraron tener una relación “buena” o “relativamente buena”, una tendencia ligeramente inferior. No obstante, casi el 60 % de los segundos afirmó tener una buena relación con su cónyuge.

Se dice que el sexo es la mejor expresión de amor y afecto, pero parece que, aunque una pareja no tenga sexo, no significa necesariamente que no se lleven bien.

