Más del 70 % de los ucranianos refugiados quieren quedarse en Japón

Yuliia fue evacuada a Japón desde Ucrania y vive en Tokio con su marido. “Mi marido es químico, y creo que puede continuar su trabajo en Japón, pero el idioma es una barrera”. Quiere decirle lo que siente, pero en japonés solo puede expresarse como un niño. “Es de Donetsk, no tiene ningún lugar al que volver; yo soy la única que puede apoyarlo”, dice, determinada a vivir en Japón.

El 24 de febrero se cumplieron dos años desde que el régimen ruso de Vladímir Putin lanzó su invasión de Ucrania. La contraofensiva no ha progresado como se esperaba debido al estancamiento del apoyo de Occidente y a otros factores, y la situación sigue siendo difícil para Ucrania. En un momento dado, hasta 15 millones de ucranianos, principalmente mujeres, niños y ancianos, huyeron del país, y Japón ha aceptado hasta ahora a unas 2.500 personas.

En una encuesta realizada entre noviembre y diciembre de 2023 por la Fundación Nippon, que proporciona ayuda para gastos de viaje y manutención a las personas evacuadas en Japón (número total de encuestados: 1.022), más del 70 % de los encuestados deseaba permanecer en Japón a medio o largo plazo, con un 39 % que decía querer permanecer en Japón el mayor tiempo posible y un 34 % que aseguraba querer permanecer en Japón durante un cierto tiempo, hasta que se estabilizara la situación. Más del 70 % de los encuestados deseaba permanecer en Japón a medio o largo plazo.

El número de personas que apenas pueden hablar o entender el japonés, que rozaba el 70 % en julio de 2022, ha descendido al 31 % en la última encuesta. Sin embargo, solo el 26 % dijo que podía tanto “mantener una conversación diaria” como “hablar de temas difíciles”, lo que significa que tres cuartas partes de todos los encuestados tienen dificultades para mantener una conversación diaria.

La Fundación Nippon proporciona una ayuda para gastos de manutención de 1 millón de yenes anuales por persona a los desplazados, pero por un periodo de hasta tres años, lo que significa que necesitan conseguir un trabajo y ganar su propio dinero para poder permanecer en Japón durante más tiempo.

La encuesta mostró que 540 encuestados no trabajaban y 482 sí lo hacían. De los que no trabajaban, el 56,7 % dijo estar buscando empleo. Esto significa que alrededor del 30 % de todos los encuestados quieren trabajar, pero no lo consiguen. Incluso entre los que estaban trabajando, el 75 % eran trabajadores a tiempo parcial.

Cuando se les preguntó qué apoyo necesitaban aparte de la provisión de prestaciones y ayuda de subsistencia, la respuesta más común (44,7 %) fue “Oportunidades de trabajo o formación laboral”.

El 21 de febrero, las desplazadas Boiarchuk Yuliia y Godenko Olesandra hablaron en la Fundación Nippon sobre su situación actual y sus sentimientos acerca de su desplazamiento.

Yuliia, que vive en Tokio con su marido, oriundo de Donetsk, declaró con profunda emoción: “Han muerto muchos jóvenes hermosos y de mentalidad fuerte. Quiero que este infierno termine lo antes posible”. Olesandra, que vive en Settsushi, Osaka, decidió regresar a casa después de que su madre, que permanece en Ucrania, fuera hospitalizada por enfermedad. “Me siento triste porque ya he hecho amigos en Japón y me siento unida al país. Me gustaría encontrar un trabajo como intérprete o traductora relacionado con Japón o en una embajada”.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Olesandra, a la izquierda, y Yuliia, evacuadas ucranianas y residentes en Japón - cortesía de la Fundación Nippon.)