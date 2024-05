En 2023 se emitieron 1.232 alertas por golpe de calor en todo Japón

El 24 de abril, antes del comienzo del periodo vacacional de la Semana Dorada, la Agencia de Meteorología de Japón puso en operación el Sistema de Alerta de Golpe de Calor de esta temporada, que estará vigente hasta el 23 de octubre. Este año, en caso de que se pronostiquen temperaturas peligrosamente altas en amplias zonas, se emitirá una alerta especial de precaución.

La Agencia Meteorológica de Japón dio a conocer que se emitirán alertas por golpe de calor cuando se pronostique que el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (TGBH) superará el nivel 33 en cualquiera de las 58 áreas de medición en las que está dividido el país. Para saber si se ha emitido alguna alerta se puede visitar el Sitio de Información para la Prevención de Golpes de Calor (en inglés) o suscribirse al servicio de avisos vía correo electrónico.

El índice TGBH se estima a través de la temperatura, la humedad y la insolación para prevenir los golpes de calor. En años recientes, los medidores del índice TGBH también están disponibles para el público general. A partir del nivel 28 los casos de golpes de calor aumentan notablemente.

El Sistema de Alerta de Golpe de Calor comenzó a dar servicio en todo el país a partir del ejercicio fiscal 2021. En ese año se emitieron 613 alertas, número que se duplicó en 2023, con 1.232.

En el año fiscal 2023 las alertas se emitieron principalmente en agosto y julio, pero también se registraron 66 en septiembre, cinco en junio y una en mayo. Las prefecturas con mayor número de alertas emitidas fueron Niigata y Nagasaki, con 42 respectivamente. En Tokio se emitieron 26; en Aichi, 28; en Osaka, 19, y en Kioto, 29.

La alerta especial de prevención introducida a partir del ejercicio fiscal 2024 se emitirá el día anterior al que se pronostique que el TGBH será de 35 o más en todos los puntos de medición de una prefectura. Hasta la fecha no se han registrado niveles que correspondan a una alerta especial, pero en el caso de que suceda, las municipalidades deben poner a disposición de la población instalaciones que funcionen como refugios de enfriamiento preparadas con anterioridad.

Según la Agencia Meteorológica, en años recientes se han trasladado de emergencia entre 40.000 y 90.000 personas anualmente a causa de golpes de calor. El número de muertos por esta razón ha superado los mil por año entre 2018 y 2022, con excepción del año 2021.

En el siguiente gráfico se desglosa por edad las 164 muertes a causa de golpe de calor durante el verano de 2023 en los 23 distritos de Tokio. El 76 % de los fallecidos era mayor de 70 años. Queda en evidencia que las personas de la tercera edad son quienes más fallecen por esta razón. De las 148 personas que murieron en interiores, el 64 % no usaba el aire acondicionado aunque lo tuviera instalado, mientras que el 26 % no contaba con este. Las condiciones del 90 % de las personas fallecidas empeoró al no usar aire acondicionado.

Fotografía del encabezado: personas que caminan bajo agua nebulizada en medio de las altas temperaturas, 26 de julio de 2023, distrito de Chūō, Tokio. (Jiji)