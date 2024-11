Hokkaidō, elegida como la prefectura con mayor encanto de Japón por decimosexto año consecutivo

Hokkaidō brilla desde hace 16 años en una encuesta sobre la imagen de las regiones de Japón. No obstante, esto no quiere decir que otras prefecturas no sean atractivas.

