‘Detective Conan’ y ‘Haikyū!!’ arrasan en taquilla; el cine japonés alcanza cifras récord en 2024

La serie Detective Conan es un verdadero artífice del éxito en la taquilla del cine japonés: en 2024, La estrella de un millón de dólares recaudó 15.800 millones de yenes.

Según un comunicado de la Federación de Productores Cinematográficos de Japón, que agrupa a los principales distribuidores de películas, los ingresos de taquilla en 2024 descendieron un 6,5 % respecto al año anterior, hasta los 206.983 millones de yenes. El número de espectadores también perdió fuerza, con un descenso del 7,1 % hasta los 144.441.000. Por otro lado, el precio medio de la entrada por usuario aumentó 9 yenes respecto al año anterior, hasta los 1.433 yenes.

En términos de ingresos de taquilla, las películas japonesas aumentaron un 5,1 % hasta los 155.800 millones de yenes, superando el récord anterior de 148.600 millones de yenes establecido en 2016. Las películas de animación de Tōhō obtuvieron buenos resultados, con Meitantei Konan: 100 man doru no michishirube (Detective Conan, la estrella guía de un millón de dólares), con 15.800 millones de yenes, y Gekijōban Haikyū!! Gomi suteba no kessen (Haykyu!! La batalla del basurero) con 11.640 millones. La película de acción real más taquillera fue Kingudamu – daishōgun no kikan (Kingdom 4: el regreso del gran general; Tōhō/Sony Pictures Entertainment), que recaudó 8.030 millones de yenes.

A las películas extranjeras, en cambio, no les fue tan bien, con un descenso del 30,2 % hasta los 51.183 millones de yenes. La película más taquillera, Inside Out 2 (Del revés 2 / Intensamente 2; Walt Disney Studios), alcanzó los 5.360 millones de yenes, ni siquiera cerca del quinto puesto de las películas japonesas. Las películas extranjeras fueron un lastre para el rendimiento general.

Durante todo el año se estrenaron un total de 1.190 películas, de las que 685 eran japonesas, 9 más que el año anterior, y 505 extranjeras, 51 menos. El número de pantallas fue de 3.675, 22 más que el año anterior.

(Imagen del encabezado: Pixta.)