Aumentan los delitos por tercer año consecutivo en Japón

En Japón, el deseo de ganar dinero fácilmente está siendo explotado por una creciente ola de trabajos clandestinos que atraen a jóvenes a través de las redes sociales y los arrastran al delito. Según las estadísticas de delitos de 2024 compiladas por la Agencia Nacional de Policía, las pérdidas por estafas especiales y en redes sociales alcanzaron los 198.950 millones de yenes.

La Agencia Nacional de Policía de Japón ha revelado un preocupante aumento en la actividad delictiva durante el año 2024. El número de actividades reconocidas como delito por el Código Penal ha experimentado un incremento del 4,9 % en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 737.679 casos.

Este aumento marca una tendencia preocupante, ya que el número de delitos había disminuido constantemente desde el año 2002, cuando se registró un máximo de 2,85 millones de casos. Tras tocar fondo en 2021 con 568.000 delitos, la cifra ha aumentado por tercer año consecutivo.

El principal factor que contribuye a este aumento es el incremento de hurtos, que representan casi el 70 % del total de delitos. Los hurtos experimentaron un aumento del 3,7 % en 2024, alcanzando la cifra de 501.507 casos. Un delito en particular que ha experimentado un aumento alarmante es el hurto de metales, especialmente de cables de cobre de instalaciones de energía solar. Este tipo de hurto se ha cuadruplicado desde 2020, año en que se comenzaron a registrar estadísticas, alcanzando los 20.701 casos en 2024, lo que supone un aumento del 27,2 % con respecto al año anterior.

Los fraudes también han experimentado un aumento significativo, con un incremento del 24,6 % en el número de casos reconocidos, llegando a 57.324. La cantidad de dinero defraudado también ha aumentado drásticamente, con un incremento del 89,1 %, alcanzando la cifra de 307.500 millones de yenes.

Las estafas especiales, como las estafas telefónicas fingidas a familiares, también han alcanzado cifras récord. La cantidad de dinero perdido en estafas especiales aumentó en 26.900 millones de yenes con respecto al año anterior, llegando a un total de 72.150 millones de yenes. Las estafas de inversión y las estafas románticas en línea, que se llevan a cabo a través de redes sociales, también alcanzaron un máximo histórico, con un aumento de 82.180 millones de yenes, llegando a un total de 126.800 millones de yenes.

Detrás de estos delitos a menudo se encuentran grupos de crimen organizado y grupos delictivos anónimos y fluctuantes (tokuryū). Estos grupos reclutan a jóvenes a través de ofertas fraudulentas de trabajo de corta duración, bien remunerado, para llevar a cabo los delitos; la situación se ha convertido en un problema social en Japón. En cuanto a los motivos detrás de los fraudes, la “dificultad económica” es el factor más destacado, representando el 39,9 % de los casos. Esta cifra también muestra una tendencia al alza.

La Agencia Nacional de Policía de Japón ha revelado un incremento preocupante en los delitos graves durante el año 2024. Los llamados “delitos importantes”, que incluyen asesinato, robo, incendio provocado, agresión sexual, actos obscenos no consentidos, secuestro, y tráfico de personas, han aumentado un 18,1 % en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 14.614 casos. Entre estos delitos, la agresión sexual y los actos obscenos no consentidos han experimentado un aumento particularmente alarmante. La agresión sexual ha aumentado un 14,7 %, llegando a 6.992 casos, mientras que los actos de obscenidad no consentidos han aumentado un 45,2 %, alcanzando los 3.936 casos.

Este aumento significativo en los delitos sexuales se atribuye, en parte, a la revisión del Código Penal en 2023, que fortaleció las leyes penales para abordar los delitos sexuales. Además, se han promovido activamente entornos que facilitan la denuncia y consultas para las víctimas de delitos sexuales, lo que ha contribuido al aumento en el número de casos reconocidos.

