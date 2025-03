La trayectoria del príncipe Hisahito

El príncipe Hisahito, que cumplió 18 años en septiembre del año pasado, ofreció el 3 de marzo su primera rueda de prensa en la Residencia Akasaka Higashi del Terreno Imperial de Akasaka, en Tokio.

El príncipe Hisahito, desde su nacimiento hasta su mayoría de edad

6 de septiembre de 2006

Nació como único hijo varón del príncipe Akishino y la princesa Kiko (actualmente príncipe y princesa herederos). Fue, desde su padre, el primer varón nacido con derecho a heredar el trono en 41 años. Le pusieron Hisahito de nombre con la esperanza de que llevara una vida larga y próspera, con una mentalidad relajada. El emblema utilizado para sus objetos personales es el kōyamaki, un árbol de hojas perennes originario de Japón que alcanza los 30 metros de altura. Se dice que expresa el deseo de que el portador crezca grande y recto.



La princesa heredera Kiko, acompañada por el príncipe heredero Akishino, sostiene en brazos al príncipe Hisahito tras recibir el alta del hospital Aiiku, en el distrito de Minato, Tokio, el 15 de septiembre de 2006. (AFP/Jiji)

Abril de 2010

Ingresó en el Jardín de Infancia Anexo de la Universidad de Ochanomizu. La esposa de Akishino eligió un jardín de infancia con una educación de tres años porque consideraba importante crear oportunidades para que el príncipe Hisahito interactuara activamente con niños de su edad.



El príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko se dirigen a la ceremonia de ingreso en el jardín de infancia con el príncipe Hisahito. (Jiji Press)

Noviembre de 2011

Con motivo de su quinto cumpleaños, asistió a la chakko-no-gi y a la fukasogi-no-gi, ceremonias imperiales celebradas para desearle un crecimiento saludable. Es equivalente a la celebración del shichi-go-san para los ciudadanos de a pie.



Noviembre de 2011; el príncipe Hisahito, con la vestimenta de chakko-no-gi para realizar una fotografía conmemorativa de toda la familia, de pie entre sus padres, con sus hermanas mayores, la princesa Mako (a la izquierda) y la princesa Kako (a la derecha). (Jiji)

Abril de 2013

Ingresó en la Escuela Primaria Anexa de la Universidad de Ochanomizu. Esta fue la primera vez que un miembro de la Familia Imperial no ingresaba en la Escuela Primaria Gakushūin desde el final de la guerra.



El príncipe Hisahito con los príncipes Akishino de camino a su ingreso en la escuela primaria. (AFP/Jiji)

Abril de 2019

El príncipe ingresó en la Escuela Secundaria Anexa de la Universidad de Ochanomizu.

Mayo de 2019

Tras la abdicación de su abuelo Akihito, su tío se convirtió en el emperador Naruhito el 1 de mayo, y Hisahito pasó a ser el segundo en la sucesión al trono.

Agosto de 2019

Durante las vacaciones de verano de su primer año de secundaria, viajó con los príncipes a Bután como primera experiencia en el extranjero. Hicieron una visita de cortesía al matrimonio real y conocieron la cultura local.



El príncipe Hisahito participó en un viaje de dos horas en mula hasta un campamento de pastoreo situado a 3.500 metros de altitud. Fotografía cortesía de la Agencia de la Casa Imperial. (Reuters)

Abril de 2022

Ingresó en el Instituto Anexo de la Universidad de Tsukuba a través del sistema de asociación escolar con la Universidad de Ochanomizu. Era miembro del club de bádminton y practicaba mucho.

Durante su estancia en el instituto, asistió a la ceremonia de inauguración del Festival Cultural Integral de Institutos Nacionales celebrado en verano, e interactuó con estudiantes de instituto de su generación. En febrero de 2024 también realizó una visita privada al Museo Conmemorativo de la Repatriación de Maizuru, en la ciudad de Maizuru, Kioto, donde se exponen materiales relacionados con el internamiento y la repatriación de japoneses desde Siberia tras la Segunda Guerra Mundial, y observó los materiales expuestos guiado por los “narradores estudiantiles”, un grupo de estudiantes de instituto locales.



El príncipe Hisahito hace preguntas a los narradores estudiantiles en el Museo Conmemorativo de la Repatriación. (Jiji)

Marzo de 2025

Asistió a su primera conferencia de prensa con motivo de su mayoría de edad.

Expresó sus aspiraciones de este modo: “Tengo la intención de abordar cada una de mis tareas con cuidado y cumplir mi papel como miembro adulto de la Familia Imperial, con consciencia de mi condición como tal y recibiendo el consejo de quienes me rodean”. En cuanto a su propio matrimonio, declaró que aún no había reflexionado profundamente sobre ello.

Abril de 2025

Ingresará en el departamento de Biología y el Medioambiente de la Universidad de Tsukuba.

Hisahito siente un gran interés por los animales, los insectos y otros seres vivos desde que era niño, y ha investigado las libélulas que viven en el terreno imperial de Akasaka y en el Palacio Imperial, ha recopilado sus hallazgos en un artículo y participó en una conferencia internacional sobre entomología en agosto de 2024. Ha elegido una escuela de enseñanza superior donde podrá profundizar en su propio interés.

En esa primera conferencia de prensa describió sus puntos fuertes, como su capacidad para perseguir a fondo sus intereses, y compartió una anécdota: en verano se sumergió de tal modo en la observación de libélulas desde primera hora de la tarde que para cuando se dio cuenta había llegado el anochecer.



El príncipe Hisahito dando de comer a los caballos en el Rancho Imperial de Takanezawa, prefectura de Tochigi, el 26 de marzo de 2009. (Fotografía de Jiji)



El príncipe heredero Akishino y el principe Hisahito observan un ejemplar de moho del limo en el Museo Conmemorativo Minakata Kumagusu (Shirahama, prefectura de Wakayama). Fotografía realizada el 5 de diciembre de 2017. (Jiji)



El principe Hisahito observando la naturaleza en el Terreno Imperial de Akasaka. Fotografía realizada el 10 de agosto de 2018, cortesía de la Agencia de la Casa Imperial. (Reuters)

6 de septiembre de 2025

Se celebrará una ceremonia para anunciar al público que el príncipe Hisahito ha alcanzado la mayoría de edad. El evento incluye la ceremonia kanmuri wo tamau no gi, en la que Hisahito recibirá su corona de adulto, la kakan no gi, en la que será coronado, y la chōken no gi, en la que saluda al Emperador y la Emperatriz.

Hisahito alcanzó la mayoría de edad en septiembre del año pasado, pero al tratarse un momento importante de preparación para la educación superior como estudiante de último curso de bachillerato, se decidió retrasar la ceremonia un año y celebrarla el día de su 19.º cumpleaños. Tras la ceremonia de mayoría de edad, el príncipe Hisahito, como miembro adulto de la Familia Imperial, participará en los actos y rituales del palacio, como la Ceremonia de Celebración del Año Nuevo y la Audiencia General de Año Nuevo.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el príncipe Hisahito, hijo mayor de la familia Akishino, en su primera rueda de prensa con motivo de su mayoría de edad – Kyōdō.)