Alquilar siendo soltero y con mascota en Japón, cada vez más caro

Entre las condiciones deseables que especifican los japoneses que buscan vivienda de alquiler figuran disponer de baño y aseo independientes, y espacio interior para la lavadora.

Chintai (distrito de Minato, Tokio), un servicio de información del alquiler de bienes raíces, analizó la situación de las personas que buscaban vivir solas, basándose en los criterios de búsqueda de propiedades establecidos por los usuarios de ese servicio.

El rango de alquiler deseado más común fue de “entre 50.000 y 80.000 yenes”, con un 42,4 %, y aproximadamente el 75 % de todos los encuestados deseaba un alquiler inferior a 100.000 yenes. Por otro lado, solo el 24,8 % de los encuestados quería pagar más de 100.000 yenes, lo que sugiere que la “barrera de los 100.000 yenes” es un objetivo difícil pero realista cuando se vive solo.

Un análisis del rango de alquiler deseado de los usuarios que quieren tener “baño y aseo independientes” como condición particular al buscar una vivienda muestra que, mientras que solo el 46,7 % buscan un alquiler de unos 60.000 yenes, el porcentaje aumenta hasta un 75,6 % en el caso de los encuestados que buscan uno de unos 80.000 yenes. El número de encuestados que prefieren baño y aseo independientes tiende a disminuir a medida que aumenta el alquiler deseado de 90.000 a 100.000 yenes, lo que sugiere que ese “baño y aseo independientes” es una instalación que se da por sentado en las franjas de alquiler más altas, y que mucha gente no lo pone como condición particular.



Muchas viviendas pequeñas con alquileres bajos tienen un tipo de baño unitario en el que el retrete, el lavabo y la bañera no están separados, sino apiñados en un mismo lugar. (Pixta)

Comparando las condiciones particulares en los rangos de alquiler “menos de 50.000 yenes” y “50.000-80.000 yenes” se nota una diferencia significativa en el porcentaje de encuestados que fijaron condiciones relacionadas con unos mínimos de comodidad, como “baño y aseo independientes” o “en la primera planta o más arriba”. Esto sugiere que el primer punto de inflexión para la selección de una vivienda planteándose seriamente la “facilidad para vivir” se encuentra en la franja de los 50.000 yenes.

En las condiciones particulares entre los alquileres de “50.000-80.000 yenes” y “80.000-100.000 yenes”, el número de usuarios que conceden importancia a las instalaciones directamente relacionadas con la comodidad de vida, como el “espacio interior para la lavadora” y el “baño y aseo independientes”, aumenta de pronto de 25 a 30 puntos. Cuando el alquiler deseado supera los 80.000 yenes, parece producirse un cambio de conciencia y se pasa del “confort mínimo de vida” a un “nivel superior de confort”.

En las diferencias entre el rango de alquiler de “80.000-100.000 yenes” y “más de 100.000 yenes” se ve una mayor tendencia a que elementos como “mascotas negociables (se pueden tener mascotas dependiendo del tipo)”, “función de recalentar el agua de la bañera” y “orientado al sur” se centren en el confort adicional y el estilo de vida personal, claro indicio de una mayor conciencia de elegir la casa para disfrutar de la vida.

(Imagen del encabezado: Pixta.)