‘Koinobori’: coloridas banderas en forma de carpa

La festividad de Tango era originalmente uno de los sekku, celebraciones exclusivas de la clase samurái, pero hoy día es un evento turístico en el que se exhiben innumerables carpas para atraer a los visitantes.

El 5 de mayo del calendario lunar, conocido como el sekku (“festividad”) de Tango, se consideraba el día más propenso a las desgracias antes de la llegada del verano, por lo que las casas se decoraban con cálamo aromático, una hierba medicinal, para alejar a los espíritus malignos, y con banderas como yorishiro (objetos que los espíritus habitan durante los rituales) para invocar a los dioses. Dado que la palabra japonesa para el cálamo suena como “combate”, esta festividad pasó a ser una ocasión para rezar por el crecimiento de los niños varones, símbolo del valor de los samuráis, y durante el periodo Edo (1603-1868) se extendió también entre el pueblo llano.

En el “Dibujo de la vida en la calle durante el Tango”, de la obra Tōto Saijiki (“Almanaque urbano”), aparecen representadas numerosas banderas. Entre ellas, destaca la bandera ilustrada con la figura de Zhong Kui (llamado Shōki en Japón), situada en la parte central derecha de la página izquierda. Zhong Kui es un dios del taoísmo chino al que se le atribuía la capacidad de alejar las epidemias. En la parte izquierda de la página derecha se ve a un vendedor ambulante de koinobori. Estos koinobori son de tamaño reducido y aún no tienen mucha presencia.



Tōto Saijiki, “Dibujo de la vida en la calle durante el Tango”, 1838. (Biblioteca Nacional de la Dieta)

En la obra Meisho Edo hyakkei (“Cien vistas famosas de Edo”), de Andō Hiroshige, aparecen representadas enormes banderas de carpa que ondean majestuosamente en el cielo. Al parecer, entre el final del periodo Edo y la era Meiji (1868-1912), estas banderas con forma de carpa fueron sustituyendo a las banderas tradicionales. En aquella época solía utilizarse un solo ejemplar de carpa.



En Meisho Edo haykkei – Suidōbashi Surugadai (1857) aparecen varios koinobori. (Imagen: Colbase)

A partir de finales de la era Meiji y durante la era Taishō (1912-1926), se empezó a izar un par formado por un koi negro, el magoi, y uno rojo, el higoi. Dado que se trataba de una idea propia de la clase samurái, el magoi y el higoi representaban al padre y a los hijos (varones). En la canción infantil “Koinobori” (publicada por primera vez en 1931) tampoco aparece la madre.

Yane yori takai koinobori / Ookii magoi wa otōsan / Chīsai higoi wa kodomotachi / Omoshirosō ni oyoideru (El koinobori, más alto que el tejado: / El padre es el gran magoi / Y los niños son los pequeños higoi / Todos nadan, divirtiéndose)



Koinobori en Ginza, distrito de Chūō, Tokio; imagen realizada en abril de 1965. (Jiji Press)

A partir de la década de 1970, debido a los cambios en la concepción de la familia y a las estrategias de venta de los fabricantes, los koinobori pasaron a estar compuestos por tres peces. El higoi pasó a representar a la madre, mientras que los hijos se representaban con peces azules de menor tamaño.



Koinobori en una casa particular. (Pixta)

A medida que cambiaba la situación de la vivienda y disminuían los hogares que podían izar koinobori más altos que el tejado”, se empezaron a comercializar modelos compactos que se pueden instalar en balcones de pisos; al mismo tiempo, se está extendiendo la costumbre de hacer nadar cientos de carpas en lugares turísticos como la Torre de Tokio o la torre Tokyo Skytree, así como en ríos.



Koinobori al viento, bajo la Torre de Tokio. (Pixta)

(Imagen del encabezado: carpas de mayo nadando en el desfiladero de Kawakami, prefectura de Saga – Pixta.)