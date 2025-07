La IA se convierte en un apoyo para la crianza de los hijos

Según estadísticas demográficas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, los nacimientos cayeron en 2024 por primera vez por debajo de los 700.000. Dada la disminución de la natalidad y el aumento de las familias con un solo hijo, la inteligencia artificial se ha convertido en un apoyo accesible para la crianza.

¿La IA como compañera de consulta?

A finales de mayo, Baby Calendar, un sitio web de apoyo a la crianza, realizó una encuesta sobre el uso de la IA en la crianza de los hijos a 564 hombres y mujeres con hijos menores de 18 años.

De los 564 encuestados, 251 habían utilizado la IA. Al preguntarles si usaban IA o aplicaciones de IA para la crianza, el 25,5 % respondió que lo hacían “frecuentemente”, y el 41,0 % “ocasionalmente”.

El uso más común de la IA para este fin fue la “consulta de problemas de crianza”, con un 42,7 %. Específicamente, muchos consultaron a la IA sobre problemas difíciles de preguntar a otras personas, como la disciplina y el desarrollo, o problemas difíciles de resolver en casa, como “la forma de lidiar con la fase del no”.

Las respuestas que hacían referencia a los “registros de crianza y gestión del ritmo de vida” (37,6 %), destacaron los casos en que se utiliza la función de IA para predecir los momentos en que el niño tiende a ponerse de mal humor, basándose esas predicciones en los registros de la crianza. En las “consultas sobre la condición física del niño” (33,5 %), muchos utilizaron la IA como apoyo para decisiones diarias, como preguntar cómo actuar en caso de fiebre.

La principal ventaja de usar IA en la crianza fue “obtener conocimientos rápidamente” (49,5 %). Sin embargo, también se observó que la IA ayuda a reducir la carga mental, con comentarios como “evitó que me agobiara yo solo”, “pude depender de ella por la noche y en mis ratos libres”, y “pude preguntar cosas que no podía preguntar a nadie más”. También hubo muchos encuestados que afirmaron que la IA los había salvado; por ejemplo: “mi autoestima aumentó porque me animó cuando me sentía mal”.

