La tasa de reenvío de paquetes en Japón es de casi el 8,4 %

El reenvío de paquetes a domicilio es un grave problema social, dada la grave escasez de conductores. Según una encuesta de abril, el porcentaje de reenvíos fue de cerca del 8,4 %. Aunque la tendencia es a la baja, parece difícil alcanzar el objetivo del Gobierno de reducir ese porcentaje al 7,5 % en el año fiscal 2025.

El Gobierno de Japón lleva a cabo un sondeo dos veces al año, en abril y octubre, basándose en los datos de seis grandes empresas de mensajería que recopilan el volumen de envíos gestionados en cada oficina durante un mes. En el último estudio el total de envíos analizados fue de aproximadamente 3,1 millones, de los cuales más de 260.000 tuvieron que ser reenviados.

El porcentaje de reenvíos se redujo en 0,6 puntos con respecto a la encuesta de octubre del año anterior. En las zonas urbanas se situó en el 9,3 % (una disminución de 0,8 puntos), en las afueras de las ciudades en el 7,9 % (una disminución de 0,5 puntos) y en las zonas rurales en el 7,0 % (una disminución de 1,1 puntos), lo que supone una mejora general.

La evolución de la tasa de reenvíos se muestra en el siguiente gráfico. En 2018 y 2019 se situó entre el 15 % y el 16 %, pero en abril de 2020, debido a la pandemia de la COVID-19, se redujo drásticamente al 8,5 % debido a que muchas personas evitaron salir de casa. Posteriormente, ha ido disminuyendo gradualmente gracias a la diversificación de los métodos de recepción, como la entrega a un lugar determinado.

El volumen de envíos nacionales por mensajería ha crecido de forma casi constante, salvo en el periodo de la crisis financiera de 2008, según el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo. En el año fiscal 2023, el volumen de envíos por mensajería fue de 5.007 millones de unidades, prácticamente el mismo que el año anterior.

El ministerio citado ha establecido en su “Plan General de Medidas Logísticas” el objetivo de reducir la tasa de reenvíos al 7,5 % en el año fiscal 2025.

Material de referencia

